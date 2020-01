Un anno d’oro per la lattoneria, ecco numeri e tabelle

Il settore della lattoneria analizzato nel campione di 47 aziende, è cresciuto complessivamente nel 2018 dell’8,4% per quanto riguarda il fatturato, del 9,0% per il valore della produzione, dell’8,2% in termini di valore aggiunto, del 14,6% (dato particolarmente interessante) per quanto riguarda il margine operativo lordo, con il cash flow in aumento del 22,5%. L’analisi è del Centro Studi YouTrade e viene pubblicata per intero sul nuovo numero di Lattoneria, assieme alle tabelle con gli indicatori di bilancio delle aziende.

Basterebbero questi dati, in ogni caso, a rappresentare lo stato di salute della lattoneria, un settore in deciso aumento sia in termini di giro d’affari che di performance economiche e, come vedremo, anche finanziarie. Rispetto al 2016 e al 2017, quando le aziende con giro d’affari in crescita erano rispettivamente il 38% e il 63% del campione, nel 2018 il numero di aziende in crescita risulta essere il 74%, un valore dunque ancora in aumento, segno di una ottima vitalità del settore, con le imprese in calo quasi tutte concentrate nella parte «bassa» della graduatoria, ovvero nelle posizioni nelle quali si esprimono imprese che non raggiungono 1 milione di euro di fatturato.

L’analisi, grafici e tabelle sul nuovo numero di Lattoneria.