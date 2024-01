Later House vuole crescere ed entra nel Gruppo Made

Later House ha deciso di diventare più forte e per farlo ha aderito al Gruppo Made. Later House è una rivendita edile con una storia importante alle spalle, che la sta portando ad affrontare una “piccola rivoluzione commerciale”.

Una storia che dura da tre generazioni

Con sede a Sassano, in provincia di Salerno, l’azienda ha sempre mantenuto il suo carattere familiare: un’impresa giunta alla terza generazione di imprenditori, che è oggi condotta dai fratelli Alessandro e Giuseppe Santarsiere, che dopo gli studi e un periodo di tempo lavorativo trascorso all’estero, hanno deciso di ritornare in patria per prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia.

Il nome, Later House, lascia facilmente intendere le origini di questa società: una fornace, che risale al 1950, allora guidata dal nonno Giuseppe. La trasformazione in rivendita di materiali edili pesanti avvenne nel 1984 a opera del padre Carlo.

In tempi più recenti, l’ulteriore trasformazione, con una distribuzione maggiormente orientata alla diversificazione dell’offerta.

L’ingresso nel Gruppo Made

Per affrontare nel modo migliore quella che Alessandro Santarsiere ha definito la loro piccola “rivoluzione commerciale”, Later House ha scelto di entrare a far parte di Gruppo Made con l’obiettivo di poter usufruire della consulenza e dei servizi che Gruppo Made riserva ai suoi aderenti, utili anche per abbracciare nuovi settori commerciali come l’edilizia leggera, le finiture con il programma Livingmade, la ferramenta per edilizia, e farlo in modo organizzato e strutturato.

Un altro motivo della scelta di Gruppo Made è quello di potersi confrontare con tanti colleghi di ogni parte d’Italia, perché anche l’esperienza è un valore da conquistare. Quindi anche i corsi di formazione periodicamente organizzati dal Gruppo diventano una vera e propria occasione di crescita.

Una scelta sempre più varia, tecnica e professionale

Con queste premesse Later House intende differenziare la sua offerta, rendendola sempre più varia, tecnica e professionale. Ne ha bisogno anche il mercato locale, decisamente orientato alla ristrutturazione finalizzata al risparmio energetico.