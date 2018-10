Si è chiusa a Bologna la 14esima edizione di Accadueo, la Fiera dell’acqua che dà voce a tutti gli operatori in grado di trasferire valore ai diversi ambiti che impattano il settore idrico: il civile, l’industriale, l’agricolo.

Il bilancio è positivo: 302 le aziende espositrici, +10% di visitatori e +20% di operatori esteri rispetto all’edizione 2016, e diversi prodotti innovativi che confermano la dinamicità del settore. Tra questi i vincitori del “H2O Award”, la vetrina dedicata a una selezione delle migliori novità giudicate da una speciale commissione tecnico-scientifica.

H2O Award 2018: i vincitori

H20 Award risponde al meglio alle richieste del mercato e soprattutto alle necessità del settore e si propone quale palcoscenico dedicato a valorizzare l’innovazione tecnologica e quindi offrire spunti di aggiornamento tecnico-scientifico a disposizione degli operatori del settore.

A vincere gli H2O Award 2018 sono stati 17 prodotti e servizi, su 94 partecipanti:

– Maddalena spa con ElecTo Sonic, un contatore d’acqua elettronico a ultrasuoni che offre connettività flessibile verso il mondo IoT e supporta le tecnologie di comunicazione a distanza;

– Temi Tecnologie srl con Sigrist Bactosense, il nuovo analizzatore di carica batterica per acqua potabile che rileva il 99.9% della carica batterica in meno di 20 minuti;

– Isoli Industria spa con il nuovo sistema di monitoraggio in linee in pressione pipe::scan per la qualità dell’acqua potabile, prodotto da S::CAN, ideale per monitorare in linea la qualità dell’acqua in qualsiasi punto delle rete per pressioni fino a 10 bar;

H2O, pompe, macchinari e impiantistica:

– ITACA srl con la tecnologia BFIPRO, una soluzione eco-sostenibile per rimuovere la legionella e la sua riproduzione attraverso la ionizzazione con rame e argento;

– PR Raimondi Valves srl con la valvola a disco rotante PR TIME VALVE utilizzata efficacemente per intercettare fluidi fangosi densi;

– Xylem Water Solution Italia srl con il sistema di miscelazione adattiva Flygt che grazie all’impiego di mixer ad alta efficienza idraulica e motori a magneti permanenti, permette di ottenere vantaggi energetici e gestionali;

– Centraltubi spa – System Group con la tecnologia COR+, innovativo sistema che rivoluziona il mondo delle condotte da scarico, superando il concetto di giunzione a bicchiere;

– Nova Siria srl con il sistema cQuick il giunto di riparazione in due pezzi che offre una soluzione rapida e valida per riparare in modo permanente le perdite derivanti da manicotti in cemento amianto, connessioni bicchierate di ghisa o ogni altro tipo di perdita;

– Ritech srl con il istema DynTec Rotech per il Rinnovamento di acquedotto appeso.

H2O, applicazione software-servizi;

– Fast spa con il prodotto Aqualog-AW, un sistema di controllo per reti idriche che permette di governare le valvole gestendo pressioni e portate in diverse modalità;

– Grundfos Pompe Italia srl con GCM: Grundfos Condition Monitoring Innovativo sistema di monitoraggio cloud based, che è in grado con un unico sensore di trasferire informazioni sull’esercizio della pompa consentendo valutazioni predittive;

– 2F Water Venture srl, con la tecnologia LIGHTHOUSE – robot al servizio delle water utilities che permette di prevenire fino al 70% delle rotture delle condotte con almeno 3 mesi di anticipo;

– Pergam Italia srl con LMC, un sistema installabile su drone per la ricerca delle perdite di gas;

– Utiliteam Co srl con lo strumento per la modellazione economico finanziaria delle gestioni gas d’ambito, sintesi di oltre 5 anni di esperienza nella consulenza per la definizione di PEF di gara;

– Benassi srl Infrastructure Technologies con SAERTEX-LINER Gas per la riabilitazione di condotte adibite al trasporto gas per pressioni di esercizio fino a 2 bar;

– Rubinetterie Bresciane Bonomi spa con la valvola per contatore gas con serratura elettronica, azionata ed alimentata tramite chiavetta USB che permette di gestire digitalmente gli ID utente svincolandosi dalle attuali chiavi meccaniche;

– Soritecnica srl – TEEKAY con i collari di riparazione definitiva con guarnizione NBR con approvazione per il gas.

Accadueo 2018: al centro perdite idriche e gare del gas

In occasione di Accadueo il Cresme ha presentato il primo rapporto congiunturale e previsionale sull’innovazione e sul mercato delle reti, dei sistemi acquedottistici, fognari e di depurazione in Italia 2018-2020. Secondo i dati contenuti nel documento l’Italia è il secondo paese in Europa – dopo la Spagna – in termini di superficie irrigata. Nel 2017 il settore civile ha prelevato 9 miliardi di mc di acqua, di cui 8,3 miliardi di mc sono arrivati alle reti comunali mentre nelle nostre case ne sono arrivati solo 4,9 miliardi. Nel tragitto sono stati persi 4,1 miliardi di mc di acqua e nella sola rete di distribuzione la quota di perdite idriche totali ha raggiunto il 41,4%. Lo scorso anno l’agricoltura ha prelevato 17 miliardi di mc d’acqua e ne ha consumati 14,5 miliardi, perdendo 2,5 miliardi di mc di acqua.

In fiera si è parlato anche di tecnologie e sui sistemi per il trasporto e la distribuzione del gas. In particolare la questione delle gare del gas risulta piuttosto complessa e urgente poiché entrano in gioco i proprietari privati delle reti, gli investimenti fatti e il ruolo dei Comuni. I nodi da sciogliere e gli interessi da tutelare sono numerosi. Nel 2000 è stato pubblicato il Decreto Letta che ha visto dopo ben 11 anni il suo decreto attuativo (DM 226/2011); sono trascorsi 7 anni e le gare sono state praticamente disattese. Dal 2012 al 2018 solo 2 su 177 Ambiti Territoriali Minimi (Atem) hanno proceduto allo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale. Milano e Torino hanno completato l’iter, individuato il vincitore e stanno procedendo all’affidamento, mentre il resto dell’Italia è silente. Una situazione che sta determinando il blocco del settore soprattutto in termini di investimenti e di innovazioni, con ripercussioni negative su tutta la filiera.