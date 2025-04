Un tool gratuito che supporta i progettisti nell’analisi prezzi e capitolati

Nell’area Mapei dedicata ai progettisti è disponibile il tool gratuito online per l’analisi dei prezzi e le voci di capitolato: uno strumento completamente gratuito, a disposizione di tutti e fruibile comodamente da qualsiasi dispositivo, pc, tablet o smartphone.

Lanciato da Mapei, permette di cercare, selezionare e scaricare in pochi click analisi prezzi e voci di capitolato per tutte le lavorazioni di cantiere.

Per progetti sempre più completi e veloci

Nato dalla collaborazione tra Mapei e Acca software – leader italiano del software per l’edilizia, l’architettura e l’ingegneria –, è il primo tool in Italia di analisi prezzi e voci di capitolato in grado di semplificare il lavoro di tutti i professionisti.

Come funziona Mapei Pro Analisi prezzi e voci di capitolato

Per utilizzare Mapei Pro Analisi prezzi e voci di capitolato è necessario accedere alla sezione dedicata sul sito Mapei. in questo modo architetti e designer possono reperire in maniera semplice e veloce analisi prezzi e voci di capitolato per tutte le lavorazioni di cantiere, compresi i costi dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti.

Dopo aver inserito pochi dati (nome del progetto, l’indirizzo e la tipologia di costruzione), da un semplice menù a tendina sarà possibile ricercare la lavorazione e individuare i prodotti o i sistemi Mapei utili, per poi scaricare le relative voci di capitolato ed analisi prezzo.

I file sono disponibili nei vari formati (Dcf, Xpwe, Excel, Pdf) per facilitare la fruizione su PriMus o su altri software per il computo metrico e il capitolato.

Mapei Pro: la piattaforma Mapei per la progettazione

Il tool va ad ampliare ulteriormente il ventaglio di strumenti che l’azienda mette a disposizione dei tecnici su Mapei Pro, lo spazio online che integra consulenza, servizi e strumenti per facilitare il lavoro di progettisti e professionisti.

La piattaforma riunisce tutti gli strumenti di lavoro che Mapei ha sviluppato negli anni e che continua a ideare: software di calcolo, tools, Bim, brochure tecniche ma anche tutta la formazione di Mapei Academy con rilascio di crediti formativi.

Dalla fase progettuale al cantiere, Mapei è da sempre al fianco dei progettisti per dare forma alle loro idee e supportarli nella realizzazione, non solo come fornitore di prodotti, ma anche come partner completo.

Offre assistenza puntuale, servizi di consulenza personalizzata, formazione mirata e una vasta gamma di strumenti per soddisfare le specifiche esigenze dei professionisti nei vari ambiti di lavoro: dalla progettazione architettonica e di interni a quella strutturale, dal paesaggio all’arredo urbano, agli impianti sportivi.