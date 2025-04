Un programma top per il III Convegno YouTrade Sud

Innovazione per affrontare il nuovo futuro. Che è già iniziato. E gli strumenti per incrementare il business possono anche essere quelli collaudati dai distributori sul mercato estero. Si presenta con nuove suggestioni la terza edizione del Convegno YouTrade Sud. L’evento organizzato da Virginia Gambino Editore promette di essere ancora più stimolante anche grazie agli interventi inediti di due relatori. Quello di Roberto Macina, managing director di Next4, azienda che si occupa di investimenti e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nell’ambito digitale, e di László Bagaméri, direttore commerciale Újház, distributore di materiali per edilizia ungherese con 80 punti vendita.

Il percorso per introdurre innovazione e un vantaggio competitivo all’interno di un’azienda di distribuzione di materiali per edilizia sarà al centro della relazione di Macina, in particolare con la strategia di creare nuove realtà imprenditoriali all’interno delle aziende, per moltiplicare le occasioni di business.

Il Convegno YouTrade Sud non mancherà, però, di lasciare spazio a quelli che sono i temi centrali per il mondo delle rivendite: l’analisi del mercato delle costruzioni e la previsione della congiuntura per i mesi a venire, a cui si aggiunge la fotografia dello stato della distribuzione al Sud con una classifica ad hoc messa a punto dalCentro Studi YouTrade. Un altro contributo riguarderà, invece, le strategie da adottare per gestire al meglio la tendenza alla concentrazione in atto nel settore: fusioni e acquisizioni sono sempre più frequenti e richiedono un’attenta riflessione. Infine, l’evento offre anche l’occasione di un confronto dal vivo tra i protagonisti del mondo della distribuzione e della produzione, con due talk show dedicati.

L’appuntamento è per giovedì 15 maggio con la cena di business alle 19 e il conferimento degli YouTrade Awards Sud, e per venerdì 16 maggio a Lamezia Terme, al centro congressi del T Hotel. Il III Convegno YouTrade Sud è un appuntamento più che mai indispensabile per gli operatori della filiera edile. Non mancate!

Per le iscrizioni potete cliccare qui