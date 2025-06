E adesso che cosa succederà? È quello che si chiedono le aziende, oltre che i comuni cittadini. Sì, perché il mondo è in rapida e sorprendente evoluzione e la cronaca racconta che non sempre va nella migliore direzione.

Inoltre, il cambiamento non riguarda solo l’equilibrio geopolitico, ma anche le aspirazioni, le scelte e le motivazioni d’acquisto degli utenti finali. Il XVIII Convegno Nazionale YouTrade quest’anno avrà al centro proprio i punti interrogativi a cui devono rispondere le strategie delle imprese.

Il primo riguarda l’avvicinarsi della fine del Pnrr, un Piano di resilienza ma, soprattutto, un volano per l’edilizia e le costruzioni. Il Pnrr ha dato fiato anche al settore della distribuzione edile dopo il tramonto della stagione degli incentivi fiscali. Quindi, che succederà quando, tra poco più di un anno, dovrebbero terminare gli effetti dei fondi europei erogati all’Italia?

Ma non è l’unico aspetto di cui tenere conto. L’altro riguarda i megatrend, cioè quelle tendenze inarrestabili e dall’effetto globale capaci di cambiare il corso dell’economia.

Le guerre con le armi o quelle commerciali sono gli esempi più immediati, ma non sono gli unici. Il programma messo a punto da Virginia Gambino Editore si focalizza, proprio per questo, sui temi che sono più sensibili per le rivendite di materiali e servizi per edilizia.

Quest’anno, inoltre, l’appuntamento fissato per giovedì 23 ottobre e venerdì 24 prevede un’altra novità. La cena di business che precede il convegno, con la consueta assegnazione degli YouTrade Awards, sarà arricchita da uno speach che disegnerà lo scenario globale che stiamo vivendo e da un talk centrato sugli stessi temi.

Un contributo che rende ancora più interessante l’evento. Segnatevi subito le date in agenda, le iscrizioni partono dal 1 luglio!

GUARDA IL PROGRAMMA