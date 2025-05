Incontri, business e formazione al III Convegno YouTrade Sud 

Mancano poche ore all’inizio del III Convegno YouTrade Sud, che si preannuncia un successo, testimoniato dal sold out delle iscrizioni. Sono oltre 500 le richieste di partecipazione arrivate a Virginia Gambino Editore, che organizza l’incontro.

Il programma, il particolare momento vissuto dall’edilizia e dal mondo della distribuzione, oltre alle prospettive per l’evoluzione del business, hanno suscitato l’interesse di molti operatori della filiera delle costruzioni del Mezzogiorno.

Ma non solo. Perché accanto agli interventi dei relatori, che costituiscono un esclusivo momento di formazione professionale, il III Convegno YouTrade Sud offre anche la possibilità di incontri diretti tra distributori e produttori: un’occasione per fare squadra, ma anche per concludere affari.

La grande partecipazione e i tempi stretti consigliano però di fissare per tempo un eventuale appuntamento, che può essere richiesto scrivendo una e-mail a (eventi@vgambinoeditore.it).

Gli incontri possono già essere fissati anche in occasione dell’appuntamento di giovedì 15 maggio con la cena di business alle ore 19 e il conferimento degli YouTrade Awards Sud, mentre venerdì 16 maggio, ore 8,30 a Lamezia Terme, il convegno si terrà come di consueto al Centro Congressi del T-Hotel.