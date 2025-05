Straordinario successo per il III Convegno YouTrade Sud

Due sale gremite, posti in piedi e tanta attenzione hanno accompagnato il III Convegno YouTrade Sud venerdì 16, preceduto da una cena alla Tenuta delle Grazie con la consegna degli ambiti YouTrade Awards dedicati ai distributori di materiali edilizi del Mezzogiorno.

L’evento organizzato da Virginia Gambino Editore è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un momento atteso dalla filiera delle costruzioni che opera nelle regioni del Sud, quast’anno con un boom di circa 500 iscritti.

E c’è un motivo: come è emerso durante il convegno, che aveva al centro i temi di innovazione, qualità e partnership, sono proprio le regioni meridionali quelle che negli ultimi hanno hanno mostrato un maggiore incremento e, nel contempo, conservano ancora la possibilità di migliorare ulteriormente il proprio business.

Già, ma come arrivarci? È stato proprio questo il filo conduttore dei lavori, seguiti con attenzione dai partecipanti, anche grazie al mix di contenuti proposti dal programma: una analisi sui trend globali affidata a Gerd Miribung, business innovation manager IXL Center, la testimonianza sulle strategie per fare gruppo portata da László Bagaméri, direttore commerciale del grande gruppo ungherese Újház, la congiuntura e le prospettive dell’edilizia analizzate da Federico Della Puppa, coordinatore del Centro Studi YouTrade, i nuovi paletti normativi illustrati da Anna Danzi, vice direttore di Finco e le strada per una corretta gestione delle imprese nell’era delle aggregazioni affrontata da Alberto Bubbio, professore associato di Economia Aziendale e responsabile del corso dell’Università Cattaneo-Liuc, oltre che coordinatore scientifico della YouTrade Education.

Non solo: durante la giornata di lavori sono stati molto seguiti i due talk show che hanno coinvolto una dozzina tra produttori e distributori, oltre al consueto sondaggio istantaneo sui temi al centro dell’incontro.

La sintesi delle relazioni, con le immagini del convegno saranno disponibili su youtradeweb.com e sul prossimo numero di YouTrade.

Per gli abbonati che non hanno potuto partecipare la registrazione del convegno sarà presto accessibile su YouTube.

GUARDA TUTTE LE FOTO DEI PREMIATI E DELLA CENA

GUARDA TUTTE LE FOTO DEL CONVEGNO

GUARDA LE VIDEO INTERVISTE AI MAIN SPONSOR