UI Solutions, un bollino blu per la salubrità

Non basta costruire edifici che consumano meno energia, è importante anche salvaguardare la salute di chi li abita. Per questo, accanto al bollino blu di edificio risparmioso con una delle tante certificazioni, per esempio Leed, si fanno strada gli attestati di salubrità degli ambienti (vedi la classifica a pagina 226), come UI Solutions

Un esempio è quello che arriva da Ui Solutions, grande gruppo che si occupa di sicurezza con sede a Northbrook, Illinois (Usa).

L’azienda è una delle numerose realtà abilitate per eseguire test di sicurezza dall’agenzia federale statunitense Occupational Safety and Health Administration.

Tra tutte, Ul Solutions è l’organizzazione di sicurezza e certificazione dei prodotti più conosciuta a livello globale. Ora l’azienda ha lanciato un nuovo marchio: Ul Verified Healthy Building, destinato alle nuove costruzioni.

Il servizio di verifica consente ai professionisti del settore edile di differenziare i loro nuovi progetti di costruzione e supportare la salute e il benessere dei futuri occupanti o, perlomeno, di garantire la vedita di immobili che non abbiano difetti o siano nocivi. Naturalmente, il servizio aggiungerà valore all’immobile, più di quanto costi la certificazione.

Il nuovo certificato è disponibile per vari progetti di nuova costruzione, riqualificazione o miglioramento, per edifici residenziali commerciali, industriali e villette plurifamiliari.

Ul Solutions incoraggia i professionisti dell’edilizia a fare scelte chiave per ottimizzare la salute e il benessere dell’ambiente interno all’edificio fin dalle prime fasi di un progetto.

In questo modo si possono evitare modifiche più costose e dispendiose in termini di tempo dopo aver completato la costruzione o attraverso la necessità di ristrutturazioni.

Chi vuole ottenere il certificato può scegliere tra quattro opzioni: Edificio sano verificato Ul per nucleo e involucro esterno di nuova costruzione, oppure Edificio sano certificato Ul per l’aria, per aria interna e acqua, o per nuove costruzioni residenziali.

Il processo di verifica incorpora misurazioni in loco e ispezioni visive con un approccio scientifico e guidato da esperti alla qualità dell’ambiente interno.