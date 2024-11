Superpan Build, il pannello strutturale in legno sostenibile e versatile

Costruire, ma nel rispetto della natura e con soluzioni innovative. Un obiettivo alla base della scelta da parte di Xt Insulation del pannello strutturale Superpan Build, realizzato in fibre e particelle di legno.

La sua distribuzione sul mercato italiano è stata affidata a partire da gennaio 2024 in esclusiva all’azienda, come racconta Andrea Baldo, direttore commerciale di Xt Insulation.

Avete presentato da qualche mese il pannello Superpan Build. Quali sono le sue principali caratteristiche?

Superpan Build è un pannello strutturale innovativo realizzato in fibre e particelle di legno: ha un ampio elenco di vantaggi, tra i quali la straordinaria tenuta alle viti strutturali e l’elevata resistenza al carico.

Superpan Build è un pannello estremamente versatile, adatto a numerosi impieghi come elemento strutturale controventante o come elemento di rinforzo nella realizzazione degli edifici.

Una delle difficoltà dei rivenditori è capire come presentare un prodotto ai clienti. Quali consigli darebbe a un possibile acquirente?

In questo primo anno di commercializzazione e promozione di Superpan Build sul mercato italiano abbiamo riscontrato che, sicuramente, il miglior modo per far capire le potenzialità e la duttilità del materiale è quello di farlo provare. Testando il prodotto si riescono veramente a comprendere i vantaggi del materiale stesso.

Quali sono le possibili applicazioni del pannello?

Superpan Build si presta a molteplici applicazioni: può essere utilizzato come elemento strutturale controventante nella realizzazione di pareti, solai e coperture, oppure come elemento di rinforzo per pareti a secco, pareti divisorie e controplaccaggi.

Inoltre, si presta a essere abbinato ad altri materiali costruttivi complementari, in primis, gli isolanti e i sistemi costruttivi a secco. La posa del pannello è un ulteriore punto a favore in quanto non richiede particolari abilità ed è molto semplice.

I pannelli si possono sagomare per renderli a misura?

Superpan Build, essendo facilmente lavorabile, si può sagomare senza particolari difficoltà poiché il taglio si può eseguire con utensili comunemente presenti in cantiere.

Inoltre, il pannello è utilizzabile anche in eventuali ritagli perché, anche tagliato, non perde le sue qualità e gli eventuali sfridi possono essere impiegati in diversi frangenti dello stesso cantiere.

Come è composto il processo produttivo del Superpan Build?

Si tratta di un pannello composito formato da cinque strati di materiale derivato da differenti lavorazioni del legno e ricomposto mediante processo di pressatura in continuo.

Le facce esterne sono formate da uno strato di Hdf e gli strati intermedi sono costituiti da particelle fini e grosse di legno.

Come si posiziona questo materiale rispetto al tema della sostenibilità?

Superpan Build di Xt Inuslation è un pannello estremamente sostenibile. La sua produzione richiede poca energia, è realizzato impiegando un’alta percentuale di legno riciclato e per la restante parte utilizza legno locale proveniente da foreste certificate e gestite in maniera responsabile. Inoltre, a fine vita i pannelli sono riciclabili al 100%.

Sono previste delle certificazioni di sistema?

Sì, stiamo lavorando ad alcune certificazioni di sistema e ne abbiamo già ottenuta una.

In particolare, Superpan Build, accoppiato a una comune lastra in cartongesso, ha ottenuto la certificazione di reazione al fuoco di sistema di Euroclasse B-s1,d0.

Siamo molto soddisfatti di questo risultato, poiché è la conferma che il pannello ha un grande potenziale da sviluppare sul mercato.

di Franco Saro