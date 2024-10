Si è davvero concluso un ciclo? L’edilizia deve aspettarsi tempi bui, oppure il rallentamento è solo la ovvia conseguenza di un ritorno a un livello di business non alimentato dall’extra profitto del superbonus?

E, ancora: come organizzarsi in un mondo, quello della distribuzione di materiali e servizi per l’edilizia, che sembra avviato a un progressivo processo di concentrazione?

Tutti temi che sono stati al centro del XVII Convegno YouTrade. E che hanno richiamato a Villa Quaranta, location veronese sede dell’evento, oltre 500 partecipanti.

Ma non è stato lo straordinario successo organizzativo l’aspetto più importante dell’appuntamento. È più interessante sottolineare, invece, che l’iniziativa di Virginia Gambino Editore ha focalizzato anche quest’anno l’attenzione dei partecipanti sui temi caldi, che oltre alla congiuntura e alle previsioni per il mercato 2025 hanno abbracciato i temi della nuova tecnologia e del ricambio generazionale, senza dimenticare il vivace confronto a distanza tra produttori e distributori, coinvolti in due serrati talk show.

Senza dimenticare che, alla fine dell’evento, i partecipanti sono stati coinvolti nella nuova iniziativa dei learning party.

I contenuti delle relazioni saranno, come sempre, pubblicati sul prossimo numero di novembre di YouTrade.

Tra pochi giorni, invece, sarà disponibile online una newsletter il reportage fotografico e video dell’evento.