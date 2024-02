Shopping Mapei in Arabia: acquisita Bitumat

Shopping di Mapei in Arabia Saudita. Il gruppo italiano ha acquistato il produttore di sistemi impermeabilizzanti Bitumat: una mossa che consente di raddoppiare le proprie dimensioni nell’area mediorientale. Bitumat conta su 220 addetti e ha un fatturato di 70 milioni. L’attività è basata su due siti produttivi, a cui a breve Mapei ne aggiungerà in Arabia Saudita un altro: un impianto di additivi per calcestruzzo. Nell’area mediorientale Mapei è già presente da 15 anni con un impianto a Dubai. Un’operazione importante, quella del gruppo, anche in vista delle tante opere in programma, come The Line, una città lineare di oltre 170 chilometri, oppure gli investimenti turistici tra le montagne dell’area, oppure Oxagon, città industriale galleggiante sul Mar Rosso, una linea ferroviaria di alta velocità, senza contare Expo 2030.

«Il Medio Oriente presenta un forte tasso di crescita e in particolare in Arabia Saudita vediamo nel concreto gli effetti della scelta di diversificare dal mondo degli idrocarburi per realizzare grandi investimenti in opere residenziali e grandi infrastrutture» è il commento di dell’ad Veronica Squinzi.

L’operazione ha portato gli addetti del gruppo Mapei in Medio Oriente oltre quota 500. L’obiettivo è rafforzarsi in una delle zone a maggior crescita per l’azienda, con un aumento dei ricavi di quasi 40 punti nel 2022 e uno sviluppo quasi doppio rispetto alla media. Sul totale del fatturato del gruppo, però, il business in Medio Oriente pesa ancora poco, circa il 2%: un buon motivo per crescere.

«Questa acquisizione ci consente in effetti di rafforzarci nell’area e partecipare in modo sempre più attivo al programma di sviluppo Vision 2030, che prevede la realizzazione di progetti infrastrutturali, turistici, residenziali e di intrattenimento in tutto il Paese in vista anche dei Giochi invernali asiatici del 2028 e dei mondiali di calcio del 2034», aggiunge Marco Squinzi, amministratore delegato del gruppo.

Con questa acquisizione Mapei supera il centinaio di consociate in 57 Paesi, con 97 siti produttivi. Nei soli primi due mesi del 2024 Mapei ha acquisito anche un sito produttivo in Danimarca e una Pmi (Diaplas) in Canada.