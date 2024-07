Sesto congresso Anit: si apre il dibattito sulla direttiva case green

La nuova Epbd IV rappresenta un ulteriore passo che l’Europa intende compiere nella lotta ai cambiamenti climatici, in considerazione della situazione energetico-ambientale dell’Unione. Durante il 6° Congresso Anit, che si terrà il 21 e 22 novembre 2024, nella prima sessione tecnica in sala 1, si discuterà del futuro dell’efficienza energetica degli edifici con esperti della Commissione europea, del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dell’Enea.

Questo documento approfondisce gli obiettivi e le scadenze della direttiva Europea Case Green, seguendo un primo articolo che ne presentava i punti salienti e i risvolti sociali.

Premessa

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale dell’Onu ha pubblicato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, comprendente 17 obiettivi, tra cui il Goal 7 Energia pulita e accessibile. Questo obiettivo include due target fondamentali per gli edifici: aumentare notevolmente la quota di energia da fonti rinnovabili e raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica. Questi due punti diventano prioritari per le strategie internazionali e europee. Nella Renovation wave strategy dell’Unione europea di ottobre 2020 viene infatti richiesto di:

raddoppiare il tasso annuo di rinnovamento energetico degli edifici entro il 2030 e promuovere ristrutturazioni profonde di più di 35 milioni di edifici e la creazione di fino a 160 000 posti di lavoro nel settore edile;

il tasso annuo di rinnovamento energetico degli edifici entro il 2030 e promuovere ristrutturazioni profonde di più di 35 milioni di edifici e la creazione di fino a 160 000 posti di lavoro nel settore edile; ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell’intera economia dell’Unione di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Tra gli strumenti previsti all’interno del pacchetto legislativo Fit for 55 è parte integrante anche la revisione dell’Epbd.

Revisioni Epbd

Epbd significa Energy Performance of Building Directive. La prima direttiva, la n. 91 del 2005, era focalizzata principalmente sull’aspetto energetico degli edifici. Oggi diventano fondamentali anche altri concetti come la sostenibilità ambientale e il comfort interno.

Le direttive europee sono documenti redatti dal Parlamento europeo che stabiliscono un obiettivo che i Paesi Ue devono conseguire. Spetta poi ai singoli Paesi definire attraverso disposizioni nazionali come conseguirlo.

Schema delle precedenti Epbd

Direttiva 2002/91/Ce-> decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, dm 26 giugno 2009

Direttiva 2010/31/Ue-> legge 3 agosto 2013 n. 90, dm 26 giugno 2015

Direttiva 2018/844/Ue-> decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48

Epbd IV- direttiva 2024/1274/Ue

L’art. 1 comma 1 prevede come obiettivo principale che venga raggiunto un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.

Laddove con “edificio a emissioni zero” si intende (art. 2 comma 2) un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, con un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra conformemente all’articolo 11.

Scadenze e obblighi

Per raggiungere il traguardo 2050 sarà necessario un programma che dovrebbe prevedere oltre che obblighi anche tutele sociali e garanzie finanziarie per tutelare i più deboli. Ogni Stato membro prepara una proposta di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, che contiene una tabella di marcia (con traguardi intermedi), una rassegna delle politiche previste e una stima degli investimenti necessari e la trasmette alla Commissione europea entro il 31/12/2025.

La Commissione valuta la proposta con dei commenti. Il Piano nazionale definitivo che tiene conto dei commenti viene inviato entro il 31/12/2026 e viene successivamente rielaborato ogni 5 anni.

I nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni:

dal 1° gennaio 2028 edifici pubblici;

dal 1° gennaio 2030 tutti gli edifici;

fino a quel momento, i nuovi edifici devono essere a energia quasi zero.

Gli edifici esistenti dovranno essere a zero emissioni entro il 2050. Tale indicazione si vedrà come sarà recepita dal governo italiano tenendo conto delle deroghe e impossibilità tecniche eventuali.

Per raggiungere questo obiettivo si chiede ai Paesi dell’Ue di prevedere che il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell’intero parco immobiliare residenziale:

diminuisca di almeno il 16 % rispetto al 2020 entro il 2030;

diminuisca di almeno il 20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035;

entro il 2040, e successivamente ogni cinque anni, sia equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale derivato da un progressivo calo del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero.

Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 55 % del calo del consumo medio di energia primaria di cui al terzo comma sia conseguito mediante la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori.

Da un’analisi degli attestati energetici registrati sul Siape nel 2020-2021-2022-2023 si evince come la situazione degli edifici sia molto scarsa, nel 2021 più del 50% degli edifici residenziali risulta sotto la classe D. Si segnala che tale analisi però è assolutamente parziale ma i dati Enea possono aiutarci a capire quanto è stato fatto a livello di riduzioni di fabbisogno negli ultimi anni.

Prendendo come riferimento EPgl,nren medio pesato (kWh/m2), calcolato sulla base degli Ape emessi fino al 31/12/2019 e quello calcolato sulla base degli Ape emessi fino al 31/12/2023 si riscontra una riduzione del 6,22 % con il seguente andamento riportato nel grafico con proiezioni al 2035.

Si evince che se la riqualificazione degli immobili avesse lo stesso trend che ha avuto negli anni del superbonus (2020-2023) si potrebbero raggiungere i risultati richiesti con -16% al 2030 e -22% al 2035. Ma con il blocco quasi totale degli incentivi riteniamo che sia praticamente impossibile.

Come si potranno raggiungere le indicazioni dell’Epbd IV?

Per il parco edilizio non residenziale dovrà essere ristrutturato:

il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030;

il 26% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033.

Gli Stati membri possono stabilire e pubblicare criteri per esentare singoli edifici non residenziali dai requisiti di cui al presente paragrafo, alla luce del previsto uso futuro di tali edifici, alla luce di grave difficoltà o in caso di valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici.

Qualora la ristrutturazione globale necessaria per conseguire le soglie di prestazione energetica di cui al presente paragrafo, sia oggetto di una valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici per un determinato edificio non residenziale, gli Stati membri esigono che, per tale edificio non residenziale, siano attuate almeno le singole misure di ristrutturazione con una valutazione favorevole dei costi e dei benefici.

La situazione degli immobili non residenziali però, è attualmente poco nota: meno del 13% è presente nel Siape e quindi sarà assolutamente necessario uno studio approfondito per poter garantire il percorso richiesto.

Prossimi step

La nuova Epbd IV deve essere recepita dagli stati dell’Unione entro il 29 maggio 2026. Per quella data ci saranno diversi ambiti su cui lavorare. Tra questi, due in particolare: la nuova classificazione energetica e l’indicatore limite sul Gwp globale per l’intero ciclo di vita dell’edificio.

Infatti, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, l’attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all’allegato V della stessa direttiva che prevede: