Saint-Gobain rafforza la sua presenza in Puglia con un’Academy

Formazione e prossimità si confermano due aspetti fondamentali del Gruppo internazionale, che annuncia una maggiore presenza nel territorio di Bari.

Saint-Gobain Italia, azienda leader nel settore dell’edilizia sostenibile e nota per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di nuove generazioni di materiali innovativi, ha inaugurato nei giorni scorsi a Bari, alla presenza delle principali Istituzioni locali, tra cui il Vicesindaco Eugenio Di Sciascio, il Direttore Generale del Consorzio Asilo Domenico Mariani, il suo nuovo centro Academy.

La dodicesima sede dell’Academy in Italia

Lo spazio, di circa 100 metriquadri complessivi, è stato realizzato accanto all’attuale deposito di Saint-Gobain Italia a Bari, in viale Francesco de Blasio 21, e rappresenta la 12esima sede dell’Academy in Italia.

“La promozione di un’edilizia innovativa e sostenibile attraverso la formazione è per noi un pilastro fondamentale. Con l’inaugurazione dello Spazio Academy a Bari vogliamo avvicinarci ai professionisti locali del settore delle costruzioni con le nostre competenze e le nostre soluzioni”, ha dichiarato Gaetano Terrasini, Ceo di Saint-Gobain Italia.

Lo spazio Saint-Gobain di Bari, nato come deposito destinato alle lastre di vetro prodotte a Pisa, è diventato nel corso del tempo anche deposito per altri materiali prodotti in Italia a marchio Gyproc, Isover e Weber, nonché uno degli hub di distribuzione più importanti del Sud.

Entro la fine del 2024, nel sito sarà avviato un nuovo impianto per la produzione di premiscelati tecnici, che consentirà a Saint-Gobain Italia di essere ancora più capillare e servire in maniera ottimale il mercato locale e le regioni limitrofe.

La ricca storia industriale di Bari

“La scelta della città in cui realizzare il nostro 27esimo sito produttivo italiano è ricaduta su Bari sin da subito, per la sua ricca storia industriale, la sua posizione strategica e lo spirito di evoluzione che ha saputo cogliere negli ultimi anni, con il supporto di un’amministrazione locale che si è dimostrata attiva e dinamica”, conclude Terrasini.

Making the world a better home

Prossimità e formazione sono tra i pilastri su cui Saint-Gobain, da quasi 360 anni, poggia il suo valore, contribuendo attivamente alla ragion d’essere del Gruppo “Making the world a better home”: progettare materiali e soluzioni che hanno un impatto positivo sulla vita di tutti e che garantiscono benessere, comfort abitativo e sicurezza, nel rispetto del binomio uomo e natura per il bene del pianeta.

L’edilizia del futuro

Presso gli Spazi Academy di Saint-Gobain Italia si forma l’edilizia del futuro, attraverso corsi teorici e teorico-dimostrativi per progettisti, tecnici e imprese e corsi di posa per applicatori. La formazione si rivolge anche ad architetti e ingegneri, che possono partecipare a corsi per l’ottenimento di crediti formativi Cfp.

Nel 2023 più di 50mila professionisti del settore edile hanno partecipato ai circa 400 corsi organizzati nelle varie sedi dell’Academy, per un totale di più di 2mila ore di formazione erogate. Per Bari è già previsto un ricco calendario di corsi che andrà arricchendosi nel corso del 2024.

Tutte le date

9-10 aprile | Corso di posa “Corretta posa dei sistemi a secco”

16 aprile | Corso teorico-dimostrativo “Sistemi e soluzioni per Hvac”

23 aprile | Corso teorico-dimostrativo “Sistema costruttivo leggero a secco: InnovaLight X®

8-9 maggio | Corso teorico-dimostrativo “Formazione per patentino Etics”

14 maggio | Corso di posa “Stuccatura-finitura dei sistemi a secco”

15 maggio | Tappa di Bari per il tour di formazione dedicato ai Partner

29 maggio | Corso teorico-dimostrativo “rinforzo strutturale”

12 giugno | Corso teorico-dimostrativo “Risanamento – deumidificante”