Riva Carrelli si affida a Jlg per soluzioni sicure ed efficienti

Riva Carrelli, azienda di Giussano (Mb), leader nella vendita e noleggio di soluzioni per la logistica, ha deciso di diversificare il proprio portfolio, focalizzato storicamente sui carrelli elevatori, inserendo nella propria flotta una vasta gamma di mezzi Jlg per fornire soluzioni sicure ed efficienti per ogni tipo di applicazione nel settore industriale.

L’azienda lombarda, radicata in una consolidata tradizione familiare e supportata da una squadra di circa 30 dipendenti altamente qualificati, ha recentemente stretto una partnership con Jlg per ampliare il proprio catalogo con mezzi che garantiscono sicurezza e versatilità nell’accesso in altezza e quindi consentire a ogni cliente di trovare la soluzione ideale per le proprie esigenze specifiche.

Una vasta gamma di mezzi che trovano impegno in settori industriali

I mezzi forniti da Jpg, infatti, trovano impiego in una vasta gamma di settori industriali, tra cui società logistiche e magazzini, che li impiegano per raggiungere merci e scaffalature in altezza. Le imprese manifatturiere traggono vantaggio dall’utilizzo di questi mezzi per accedere a macchinari e attrezzature durante operazioni di manutenzione, ispezione o installazione. Anche i montatori di scaffalature industriali trovano impiego di tali mezzi durante le operazioni di montaggio. Inoltre, le imprese di manutenzione e servizi li utilizzano per interventi su edifici, strutture industriali e impianti.

La sempre maggior attenzione alla sicurezza all’interno delle aziende, ha contribuito a far crescere questo mercato a ritmi vertiginosi.

La flotta di macchine

Con questa partnership strategica Riva Carrelli ha potuto creare una flotta di macchine destinate al noleggio breve, introducendo inizialmente piattaforme a colonna verticale Toucan 12+ e Toucan 10E, macchine estremamente compatte ma che consentono di eseguire operazioni con ampi sbracci, mantenendo allo stesso tempo un’impronta a terra molto ridotta, a tutto vantaggio della manovrabilità.

In poco più di un anno Riva Carrelli ha ampliato ulteriormente la propria offerta di noleggio, acquistando anche piattaforme a pantografo ES1530, ES1932, ES2632 e carrelli commissionatori semoventi DSP M che permettono di raggiungere altezze superiori ai modelli dei competitor, mantenendo allo stesso tempo dimensioni compatte.

Nella scelta di Riva Carrelli è stata decisiva la qualità costruttiva e l’affidabilità dei mezzi Jlg: piattaforme robuste e durevoli, in grado di resistere agli ambienti di lavoro più impegnativi. Inoltre, richiedono una manutenzione minima nel tempo, garantendo così una maggiore efficienza operativa e un minor costo totale di gestione.

Alberto Riva , co-titolare di ter z a generazione e Chief Operating Officer

«Abbiamo scelto i prodotti JLG perché rappresentano l’eccellenza e si allineano perfettamente con i nostri valori aziendali di qualità, innovazione e servizio clienti. Jlg è leader indiscusso nella progettazione e produzione di attrezzature per il lavoro in quota, con un focus particolare su sicurezza, affidabilità e prestazioni. Questi sono attributi che riflettono i nostri stessi standard di qualità e ci permettono di offrire ai nostri clienti soluzioni di alta gamma che rispondono pienamente alle loro esigenze».

La convinzione di Riva Carrelli deriva dai risultati di una serie di test condotti su un ampionumero di clienti che già utilizzavano attrezzature simili di marchi concorrenti. I feedback ricevuti sulle soluzioni Jlg sono stati universalmente positivi, sia in termini di prestazioni, che di affidabilità e facilità d’uso.

«Jlg ci ha accompagnato per mano in un settore nel quale avevamo poca esperienza e sul quale inizialmente non avevamo riposto grandi aspettative, soprattutto per via di collaborazioni precedenti che non ci avevano soddisfatto pienamente», aggiunge Alberto Riva. «Inutile specificare che fin dal primo giorno in cui abbiamo stretto questa collaborazione, abbiamo compreso che stavamo giocando in un altro campionato. Innanzitutto Jlg ha formato il nostro personale sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista tecnico, fornendoci tutti gli strumenti di cui avevamo bisogno per poter puntare su questa tipologia di prodotto. Inoltre ci ha fornito tutti gli strumenti diagnostici necessari a gestire le richieste di assistenza in modo indipendente, aspetto cruciale per chi opera nel settore della vendita, del noleggio e dell’assistenza tecnica. Desidero esprimere personalmente il mio ringraziamento a Stefano Costantini, responsabile commerciale di Jlg Italia per il Nord Ovest, e ad Alessandro Masiello, Training Manager di Jlg Italia, per la professionalità e la gentilezza che stanno dimostrando ogni giorno nell’accompagnarci in questo percorso. Ritengo fermamente che il valore aggiunto di Jlg, oltre alla tecnologia all’avanguardia delle proprie macchine, risiedaproprio nell’abilità delle persone che compongono questo grande gruppo».

Stefano Costantini e Alessandro Masiello

Stefano Costantini commenta: «È stato un piacere avviare questa collaborazione con Riva Carrelli, con cui abbiamo subito creato una sinergia basata sui nostri valori condivisi. Mi ha profondamente colpito l’intraprendenza, la dinamicità e l’entusiasmo del team di Riva Carrelli. Questo ha favorito nuove e stimolanti opportunità di collaborazione, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla qualità del prodotto. Ringrazio in particolare Alberto Riva per la sua professionalità e per i continui stimoli che ha fornito».

Alessandro Masiello aggiunge: «Sono rimasto impressionato dalla professionalità e competenza dimostrata dai tecnici di Riva Carrelli. La loro disponibilità nel mettere in pratica le conoscenze acquisite grazie alla formazione JLG è un vero esempio di impegno e dedizione al proprio lavoro. La combinazione di competenza tecnica e attitudine al servizio clienti li rende un punto di riferimento affidabile nel settore».