Rinnovato il consiglio direttivo di Anica

Anica (Associazione Nazionale Industrie Caldaie in Acciaio) ha rinnovato il consiglio direttivo per il periodo 2024-2026, che rimarrà in carica fino al 31 maggio 2026. Anica, che raggruppa le eccellenze industriali nel campo del riscaldamento professionale, ha eletto il nuovo Consiglio direttivo. Sono stati confermati il presidente David Herzog e il consigliere Paolo Marcati, mentre sono entrati tre nuovi consiglieri: Jürgen Korff (anche vicepresidente) Ceo di Paradigma (Gruppo Eneretica), Paola Tagliani, responsabile Comunicazione di Ivar, e Gabriele Ponzoni, amministratore delegato di Weishaupt Italia. Davide Marcati di An Camini è stato invece nominato revisore dei conti.

I prossimi due anni vedono il tema dell’efficientamento dell’impiantistica del riscaldamento commerciale ed industriale al centro dell’agenda europea per questo sarà sempre più importante continuare a coniugare, a livello associativo Anica, le tematiche del riscaldamento professionale a quelle delle energie rinnovabili termiche ed elettriche, quale via privilegiata per una transizione energetica sostenibile e realistica in tutti i campi.