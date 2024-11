Recupero, Riqualificazione e Rigenerazione sono le parole chiave di Restructura 2024, la fiera dedicata ai temi della ristrutturazione edilizia, giunta quest’anno alla sua 36esima edizione.

L’appuntamento è dal 21 al 23 novembre presso l’Oval Lingotto Fiere di Torino per una tre giorni di novità, eventi e dibattiti.

I numeri di Restructura 2024

20.000 metri quadrati di superficie espositiva

metri quadrati di superficie espositiva 3 giorni di eventi, dibattiti, laboratori formativi

giorni di eventi, dibattiti, laboratori formativi 4 sale per incontri e convegni

sale per incontri e convegni +150 stand espositivi

stand espositivi +70 appuntamenti

I dieci punti del manifesto Restructura 2024

Restructura 2024 ha lanciato un manifesto in 10 punti in cui rilancia i temi e gli obiettivi del salone ispirati alla nuova direttiva europea EPBD IV (Case Green) dell’Unione europea.

Recupero, ristrutturazione e ampliamento del patrimonio edilizio esistente, rigenerazione del territorio urbano e restauro architettonico sono le parole chiave all’interno della sfida della transizione ecologica e dell’edilizia sostenibile.

Ecco i dieci punti:

Essere il punto di riferimento per la filiera Proporre un approccio integrato dell’edilizia Promuovere la conoscenza, il confronto e la formazione Ospitare contenuti tecnici di qualità Favorire la conoscenza delle materie prime e dei materiali circolari e bio-based Valorizzare la circolarità e le filiere produttive locali Promuovere la diffusione delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche

rinnovabili Promuovere la sicurezza, la salubrità e l’edilizia inclusiva degli ambienti di lavoro

e degli edifici Promuovere un’adeguata formazione per tecnici e operatori della filiera Promuovere la rigenerazione urbana

Il manifesto guiderà la scelta di tutti i contenuti per un programma di eventi coordinato e condiviso.

«Questa edizione di Restructura scommette sul rilancio dei temi che l’hanno resa una fiera di assoluto interesse per il territorio. Con il manifesto condiviso sceglie di essere protagonista di una delle principali sfide di oggi, il recupero del patrimonio costruito in chiave sostenibile, e si propone come evento culturale destinato a un pubblico di tecnici e professionisti», dichiara Gabor Ganczer, Ceo di GL events Italia, ente che organizza la fiera.

A Restructura i migliori progetti di retrofit in Italia

Restructura si rivolge a un pubblico di tecnici e professionisti, dai progettisti alle imprese di costruzione e di gestione, dallo sviluppo immobiliare, fino alle imprese di prodotto e gli amministratori di condominio.

Tecnici e progettisti in particolare hanno potuto partecipare alla CALL4IDEAS dedicata ai migliori progetti di retrofit in Italia nel corso degli ultimi cinque anni.

Le candidature ricevute saranno vagliate da una commissione che vede coinvolti delegati degli Ordini e Collegi professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali e Geologi oltre a rappresentanti dei costruttori (ANCE, Confartigianato, CNA) e a stakeholder di settore selezionati da GL events Italia.

Saranno scelti i progetti in grado di andare oltre l’aspetto normativo e prescrittivo minimo dei dispositivi di legge nazionali in vigore, introducendo elementi di innovazione di progetto e di processo, di visione dell’intervento, di rigenerazione urbana, di uso di materiali naturali e da filiera locale ecc.

«Oggi le sfide del mondo della sostenibilità nel settore dell’edilizia contemporanea, che ampliano anche il senso delle riforme previste nel pacchetto FIT FOR 55%, richiedono la necessità di confrontarsi con un approccio progettuale al tema della sostenibilità dell’ambiente antropizzato, immaginando strategie complessive che valorizzano gli aspetti di efficientamento energetico, quelli architettonici e di rigenerazione urbana, anche in relazione al ruolo dei centri e degli edifici storici e all’impatto di ogni singolo progetto sul territorio.

Strategie che affrontino quindi la questione anche in termini di disegno urbano: sperimentazione di best practice per un restauro energetico, definizione di criteri adeguati per una lettura bioclimatica del tessuto morfologico della città, elaborazione di un piano energetico a breve e lungo termine, capace di affrontare al contempo e sinergicamente le necessità di ciascun singolo manufatto e della città intera di cui è parte», spiegano dalla fiera».

Le proposte selezionate saranno raccontate all’interno dell’evento «From worst to best» e presentate dall’architetto Massimo Roj nel giorno di apertura della fiera il 21 novembre alle ore 17.30.

