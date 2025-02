Restauro R4, malta premiscelata per ricostruzione e protezione del calcestruzzo

Pronta all’uso, Restauro R4 è la malta premiscelata monocomponente di Torggler per la ricostruzione e la protezione del calcestruzzo e del calcestruzzo armato, per mezzo di malta idraulica di tipo Pcc e classe R4 secondo la norma En 1504-3.

Fibrorinforzata, antiritiro e a presa normale, la malta premiscelata è studiata per applicazione in verticale o a soffitto, senza necessità di casseri, per intonaci strutturali, ricostruzione del copriferro, restauro di elementi in calcestruzzo armato.

Il prodotto è leggermente espansivo sia in fase plastica sia in fase di post-indurimento per contrastare la formazione di fessurazioni.

Utilizzabile in spessori compresi fra 10 e 40 millimetri, si applica facilmente sia manualmente che a spruzzo con idonea pompa senza riscontrare segni di colatura.

Garantisce elevate caratteristiche meccaniche con particolare riferimento alla resistenza alla flessione, parametro importante per riparazioni a regola d’arte del cemento armato.