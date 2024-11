CLIK KIT: la soluzione versatile per montare e smontare strutture in legno

Come semplificare il montaggio e lo smontaggio di piccole e medie strutture in legno come gazebi, pergole e arredi da esterno?

CLIK KIT di HOLZ TECHNIC è la soluzione ideale: con il connettore CLIK, le viti per il fissaggio LBSEVO e il fermo LOCK STOP, hai tutto quello che ti serve. Il set è disponibile in tre versioni, con misure diverse che ben si adattano ai formati standard degli arredi da giardino.

Come funziona CLIK KIT

CLIK KIT è un sistema innovativo che semplifica notevolmente il montaggio e lo smontaggio di strutture in legno. Si basa su tre componenti principali:

Connettore CLIK: è il cuore del sistema. Permette di unire tra loro le travi di legno in modo rapido e sicuro. Il connettore può essere montato a vista o a scomparsa, a seconda dell’effetto estetico desiderato.

è il cuore del sistema. Permette di unire tra loro le travi di legno in modo rapido e sicuro. Il connettore può essere montato a vista o a scomparsa, a seconda dell’effetto estetico desiderato. Viti LBSEVO: queste viti a testa tonda per piastre servono per fissare il connettore alle travi di legno.

queste viti a testa tonda per piastre servono per fissare il connettore alle travi di legno. Fermo LOCK STOP: garantisce un bloccaggio sicuro del connettore nell’installazione a vista.

L’installazione è semplice e rapida, si raccomanda di seguire le istruzioni indicate nella scheda di montaggio scaricabile dal sito di HOLZ TECHNIC.

I vantaggi di CLIK KIT

Facilità di montaggio: l’assemblaggio di piccole e medie strutture è rapido.

l’assemblaggio di piccole e medie strutture è rapido. Versatilità: CLIK KIT può essere utilizzato per realizzare una vasta gamma di strutture, dai gazebo alle pergole, fino a pannelli divisori e fioriere.

CLIK KIT può essere utilizzato per realizzare una vasta gamma di strutture, dai gazebo alle pergole, fino a pannelli divisori e fioriere. Resistenza: i materiali utilizzati e il sistema di fissaggio garantiscono una grande resistenza e durata nel tempo.

i materiali utilizzati e il sistema di fissaggio garantiscono una grande resistenza e durata nel tempo. Estetica: il design del connettore permette di ottenere un risultato finale pulito ed elegante.

Applicazioni di Clik Kit

Facili da installare e versatili nell’uso, i kit si prestano a numerose applicazioni:

Gazebo e arredi da esterno: la possibilità di montare il connettore a vista o a scomparsa, con un’unica tipologia di vite, permette un’installazione rapida e un’estetica curata. Strutture temporanee stagionali: il kit è un ottimo strumento per piccole strutture che devono essere smontate e rimontate con la bella stagione. La semplicità di fissaggio riduce i tempi di lavoro e garantisce sicurezza. Prefabbricati leggeri: utilizzabile con travi di sezione ridotta, il CLIK KIT offre una soluzione resistente e discreta, ideale per strutture leggere in legno.

Ogni kit contiene viti LBSEVO per esterni, assicurando un montaggio preciso e resistenza agli agenti atmosferici.

