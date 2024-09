Rebranding e nuovo logo per i 60 anni di Laterlite

A 60 anni dalla sua nascita, Laterlite avvia un progetto di rebranding e una nuova strategia comunicativa che prevede un nuovo logo per l’azienda e i suoi sei brand (Leca, CentroStorico, LecaBlocco, GrasCalce, RureGold e PreMix). Ogni brand avrà un logo ridisegnato, coerente con la propria personalità e autonomia, e sarà sottolineata la sua appartenenza al master brand Laterlite anche a livello grafico.

«Siamo partiti dall’analisi di Laterlite alla luce delle recenti acquisizioni, del suo posizionamento sul mercato anche a confronto con i principali competitor di riferimento.

Abbiamo quindi ridefinito l’architettura di marca che lega Laterlite ai suoi brand, individuato alcuni valori chiave identificativi per il futuro di Laterlite, creata la strategia e il nuovo posizionamento aziendale. Il tutto attraverso la nuova immagine e identità grafica, sottolineata dal nuovo logo Laterlite e dei 6 brand, che sarà comunicata al mercato con specifiche campagne di marketing sia online che offline insieme a strumenti di visibilità sul punto vendita dei distributori di materiale edile», spiegano dall’azienda.

Oltre a promuovere e comunicare la nuova realtà costituita da un’unica azienda e i suoi brand, che operano sul mercato dell’edilizia e delle infrastrutture in stretta sinergia commerciale e con un marketing dedicato e coerente, l’operazione di rebranding mira a ridefinire la vision e la mission della società sia in funzione dell’attuale configurazione che nell’ottica di futuri sviluppi.

La nuova immagine coordinata intende promuovere una precisa identità orientata allo sviluppo di soluzioni complete e sostenibili per il mercato della ristrutturazione e della nuova costruzione. Ai valori di qualità e concretezza la nuova strategia di comunicazione punterà anche sul concetto di sicurezza e sulla capacità di offrire soluzioni complete, come espresso anche dal payoff “Le tue soluzioni per costruire”.

Con sede in provincia di Parma, Laterlite ha avviato un intenso programma di acquisizioni: LecaSistemi nel 1990, Ruregold nel 2019, Gras Calce nel 2021 e Premix nel 2023. Il 1° Gennaio 2022 si è concretizzata la fusione per incorporazione di tutte le Società in Laterlite SpA. Ora la rinnovata identità grafica e la sicurezza e forza del marchio consentiranno di esprimere con maggiore chiarezza la proposta unica dell’azienda, che può vantare significative sinergie a livello tecnico e commerciale, grazie alla migliore integrazione dalle proposte dei sei brand, oltre che a livello logistico, assicurato dalle disponibilità dei prodotti presenti negli impianti e nei depositi Laterlite.

Per fare il punto sul rebranding, il 9 ottobre 2024 Laterlite ha organizzato un evento specifico presso la sede della Dallara Academy a Varano dé Melegari (Parma): un momento di condivisione e convivialità, insieme a clienti e funzionari marketing-commerciali. Oltre a presentare le strategie aziendali e gli obiettivi della nuova strategia di comunicazione, l’evento prevede anche una visita alla Factory Dallara e alla rampa espositiva delle auto Dallara.