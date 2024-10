Pnrr ed edilizia scolastica: a Tortona riqualificazione con Wienerberger

Il Pnrr svolge un ruolo importante nel mitigare il calo del settore delle costruzioni, che stanno affrontando un decremento significativo della produzione complessiva: secondo il Cresme gli investimenti in rinnovo residenziale crolleranno del 26,5%, mentre la produzione totale scenderà del 7,7%.

Il Pnrr invece prevede un aumento dell’11,4% degli investimenti in opere pubbliche. Nel 2024, 279,1 miliardi di euro saranno destinati a investimenti, manutenzione ordinaria e impianti per le energie rinnovabili.

Tra i progetti molti coinvolgono l’edilizia scolastica, come quello della costruzione della scuola Salvo D’Acquisto a Tortona un esempio di edilizia sostenibile, reso possibile anche grazie al Pnrr.

Curato dallo studio di architettura Colucci&Partners, il progetto rientra in un ampio intervento di rigenerazione urbana che prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico preesistente, con l’obiettivo di realizzare una struttura NZEB con materiali rispondenti alle integrazioni sui Criteri Ambientali Minimi.

Nel progetto intervengono le soluzioni wienerberger per la realizzazione delle pareti perimetrali opache. In particolare sono stati utilizzati i blocchi in laterizio rettificato Porotherm Bio Plan che si è rivelata la soluzione ottimale grazie alla capacità del materiale di coniugare resistenza strutturale e durabilità, garantendo stabilità e sicurezza nel tempo.

Grazie alle proprietà di isolamento termico e acustico, Porotherm Bio Plan contribuisce a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, riducendo il consumo energetico per il

riscaldamento e il raffreddamento, e a creare ambienti interni più silenziosi e confortevoli, caratteristiche essenziali per un ambiente scolastico.

Inoltre, i blocchi in laterizio rettificato sono progettati per una facile e veloce posa in opera, riducendo i tempi di costruzione e i costi associati. In più sono conformi ai CAM e contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2.

«La produzione sostenibile dei blocchi in laterizio, legata all’uso di materiali riciclabili, garantisce il rispetto del progetto nei confronti delle tematiche di sostenibilità ambientale, particolarmente sensibili e di grande attualità, rendendoli una scelta ecologica e responsabile anche nei confronti dell’ambiente», conferma l’architetto Matteo Becucci dello Studio di Architettura Colucci&Partners.

1 di 4

Caratteristiche del progetto della scuola Salvo D’Acquisto a Tortona

Il nuovo edificio scolastico Salvo D’Acquisto a Tortona si sviluppa su tre livelli e occupa una superficie coperta di 1.435 mq.

Progettato con un’attenzione particolare all’abbattimento delle barriere architettoniche e al comfort degli spazi, risponde ai più elevati standard di sostenibilità ambientale.

Il progetto include sistemi avanzati per l’efficienza energetica tra cui un impianto di riscaldamento a pannelli radianti, pompe di calore per la climatizzazione e un sistema di recupero dell’acqua piovana.

Inoltre, l’edificio è dotato di un impianto di ventilazione dell’aria primaria per garantire un ambiente sano e confortevole per gli studenti e tutto il personale scolastico.