Più luce naturale con le finestre in legno e alluminio tuttovetro Navello City

Per garantire la massima illuminazione naturale all’interno degli ambienti, Navello ha messo a punto due finestre in legno e alluminio con anta tuttovetro che offrono un ampio sguardo sull’esterno

Le finestre City e City 2.0, disponibili sia nella versione a battente che in quella scorrevole, aumentano la quantità di luce che entra in casa, senza perdere di vista l’efficienza energetica e acustica, grazie alla tripla guarnizione e alla vetrocamera basso emissiva (garantita 10 anni contro la formazione di condensa), posizionata completamente verso la facciata dell’edificio per aumentare l’isolamento.

Sul lato interno l’ampio telaio e il battente sono collegati da cerniere incassate, mentre all’esterno il telaio è completamente inserito nel muro.

L’assenza di contatti diretti tra il rivestimento esterno in alluminio e il legno interno assicura una corretta circolazione dell’aria per evitare condensa e umidità.

Le finestre in legno alluminio City e City 2.0 di Navello sono disponibile in versione a battente, scorrevole complanare a due ante, a tre ante, portafinestra con soglia a taglio termico, bilico orizzontale, scorrevole alzante con soglia a taglio termico (City 2.0).

Tre le finiture metallizzate del legno: argento, ghisa, titanio, oltre alle essenze e colorazioni utilizzate dall’azienda per tutte le linee di prodotto.