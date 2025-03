Piastrelle fonoassorbenti: comfort e design con Isolspace Skin Wall

Le piastrelle fonoassorbenti Isolspace Skin Wall sono moduli quadrati, tridimensionali e componibili in grado di assorbire il riverbero, posizionabili a piacere come tessere. E sono progettate con materiali sostenibili.

Come dimostrano diversi studi, l’esposizione costante a un ambiente rumoroso provoca danni psichici e uditivi. Intervenire sull’acustica della casa è quindi essenziale per stare bene e ritrovare il giusto relax psicofisico.

Con Isolspace Skin Wall il comfort va di pari passo con l’estetica. Le piastrelle fonoassorbenti Isolspace Skin Wall di Tecnasfalti sono moduli quadrati, tridimensionali e componibili in grado di assorbire il riverbero.

Posizionabili alle pareti come tessere di un puzzle, possono essere disposte in maniera personalizzata secondo l’effetto estetico desiderato, rivestendo la parete intera in stile boiserie, oppure coprendo porzioni più piccole, come la testata del letto o il rivestimento di una porta, con geometrie uniche.

La palette dei colori offre infinite possibilità, mentre le linee geometriche in rilievo riflettono la luce, offrendo un effetto cangiante.

I pannelli Isolspace Skin sono progettati con materiali sostenibili. Grazie alla tecnologia IsolFibtec Stl, fibra derivante da Pet riciclato e studiata per ottenere elevate prestazioni acustiche, questi rivestimenti rispettano anche l’ambiente, riducendo le emissioni nocive e salvaguardando la qualità dell’aria indoor.

Isolspace Skin è disponibile in molteplici soluzioni: oltre ai pannelli Wall per le pareti, può essere scelto nella versione da inserire nelle controsoffittature (Up), appeso in parallelo al soffitto (Ceiling) o perpendicolare a esso (Baffle). Sono invece autoportanti le soluzioni Desk e Stand, ideali per separare gli spazi in modo funzionale ed estetico.

Isolspace e Isolspace Skin sono le linee per la fonocorrezione di design di Tecnasfalti, storico marchio di prodotti per l’isolamento acustico in edilizia.

Vantano una proposta ampia e distintiva di soluzioni che coniugano prestazioni acustiche e dimensione decorativa, trasformando i rivestimenti fonoassorbenti in veri protagonisti degli ambienti domestici.

di Sara Giusti