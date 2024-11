Nuovo tassello metallico fischer, un’unica lunghezza per tutti i pannelli

fischer DuoHM è il nuovo tassello metallico della gamma DuoLine pensato per tutti i pannelli e tutti gli spessori, ideale per fissare staffe per televisori, mensole, quadri, specchi, lampadari, binari per tende.

Con un’unica lunghezza di tassello 55 millimetri si possono fissare oggetti su tutti i pannelli: dal cartongesso al gessofibra, sia su lastra singola (9,5-12,5 millimetri) sia su lastra doppia (19-25 millimetri), su tutti i pannelli in legno, dal truciolato al compensato di spessore da 9,5 a 30 millimetri, e lastre e pannelli OSB.

DuoHM non richiede l’utilizzo di pinze né di attrezzi speciali: si installa infatti direttamente con l’avvitatore, per un tempo di installazione fino al 50% più veloce rispetto ai comuni tasselli metallici per cartongesso.

L’esclusiva tecnologia bimateriale di DuoHM – con struttura in nylon e corpo in metallo – soddisfa requisiti di carico elevati: il corpo metallico si piega ancorandosi al retro del pannello, la sottostruttura in nylon, invece, si annoda garantendo ulteriore resistenza a trazione.

Il collarino con alette antirotazione in nylon assicura una corretta installazione ed evita danni alla finitura del supporto e grazie alle dimensioni ridotte permette che il tassello non sia più visibile dietro l’oggetto fissato.

DuoHM è stato premiato con il German Innovation Award 2024 nella categoria “Excellence in Business to Business – Building & Elements”. Il premio è stato assegnato dalla giuria per le caratteristiche di flessibilità, versatilità, facilità d’uso e sicurezza.

Vantaggi

Utilizzo con viti metriche

DuoHM è idoneo per l’utilizzo con viti metriche. La filettatura interna metrica consente un uso versatile di viti metriche con ogni tipo di testa e garantisce il riutilizzo del tassello con la vite che può essere svitata e riavvitata più volte. L’installazione di DuoHM è completata quando il corpo di metallo è perfettamente premuto contro il pannello e la coppia di serraggio è chiaramente percepibile.

Installazione

DuoHM può essere installato direttamente avvitando la vite attraverso l’oggetto da fissare: è sufficiente un comune avvitatore a batteria, per un risparmio di tempo fino al 50% rispetto ai tradizionali tasselli metallici per cartongesso e non servono attrezzi speciali. Una sola lunghezza di tassello copre tutti gli spessori di supporto fino a 30 millimetri.