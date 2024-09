Nuova scala retrattile Lmp Fakro, per straordinarie altezze

Fakro amplia la sua gamma di scale in acciaio e presenta il nuovo modello Lmp, progettato per vani molto alti. Pur con notevoli dimensioni, il funzionamento è agevole e garantisce massimo comfort e sicurezza d’utilizzo.

Player di riferimento internazionale nel settore delle finestre da tetto, il Gruppo Fakro presenta all’interno della propria gamma anche una linea completa di scale retrattili, in grado di consentire un accesso semplice e sicuro a spazi mansardati.

La nuova Lmp

Con il proposito di rispondere e soddisfare le più diverse esigenze architettoniche, Fakro presenta la nuova Lmp, scala retrattile in acciaio a 3 segmenti, progettata specificatamente per locali molto alti. Questo modello è disponibile, infatti, nelle dimensioni standard di 60×144, 70×144, 86×144 con un’altezza di 366 cm, una soluzione ideale sia per gli edifici pubblici sia per quelli residenziali.

Le particolari misure non pregiudicano un funzionamento agevole: il meccanismo tirante garantisce comfort e sicurezza d’utilizzo, alleggerendo la struttura durante la movimentazione in apertura e chiusura. La sua collocazione nel corrimano, inoltre, è utile non solo ad agevolare le operazioni di salita e discesa, ma anche a nascondere il meccanismo stesso, senza pregiudicare l’estetica della struttura.

Le caratteristiche

La scala Lmp, infatti, presenta una botola di colore bianco che si integra perfettamente sia a livello cromatico che strutturale col soffitto di qualsiasi ambiente indoor. Realizzata in materiale isolante dello spessore di quasi 4 cm e caratterizzata da un sistema di guarnizioni in grado di garantire un’ottima ermeticità, il modello Lmp presenta inoltre un coefficiente termico U pari a 1,1 W/m2K, confermandosi una soluzione adeguata anche per garantire livelli di isolamento ottimali all’interno dell’edificio e ridurre al minimo le dispersioni verso l’esterno. Prestazione tecnica spesso trascurata nelle scale retrattili, la trasmittanza termica è in realtà di fondamentale importanza per questa tipologia di prodotto, in quanto elemento di chiusura paragonabile a porte e infissi.

Pratica e funzionale, la nuova Lmp è equipaggiata con gradini sagomati antiscivolo e robusti piedini antigraffio in grado di conferire maggior stabilità alla struttura. Le caratteristiche costruttive di questo modello e la sua resistente struttura, infine, le permettono di sostenere pesi importanti, anche fino a 200 kg.