L’innovazione al centro del III Convegno YouTrade Sud

L’appuntamento è per giovedì 15 maggio con la cena di business alle 19 e il conferimento degli YouTrade Awards Sud, e per venerdì 16 maggio a Lamezia Terme, al centro congressi del T Hotel.

Il III Convegno YouTrade Sud è un momento fondamentale per gli operatori della filiera edile. Uno dei focus del nuovo evento è l’innovazione, motore della competitività. Ma per molte aziende italiane il percorso verso il cambiamento non è sempre lineare. Per questo l’agenda del convegno prevede la relazione di Roberto Macina, laureato in ingegneria informatica e managing director di Next4, società in cui si occupa di investimenti e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nell’ambito digitale.

Al centro dell’intervento di Macina saranno le principali tecniche con cui le imprese italiane stanno affrontando l’innovazione, analizzando modelli efficaci e strategie adottate. Un focus particolare sarà dedicato al Venture Building, un approccio che consente di creare nuove realtà imprenditoriali all’interno delle aziende, riducendo il rischio e accelerando il time-to-market. Verranno presentati esempi concreti e case history, con particolare attenzione al settore delle costruzioni, dove l’innovazione sta trasformando materiali, processi e modelli di business.

Il III Convegno YouTrade Sud, inoltre, vedrà la partecipazione di di László Bagaméri, direttore commerciale Újház, distributore di materiali per edilizia ungherese con 80 punti vendita, per un confronto tra modelli di business esteri e quelli italiani. Nella scaletta della giornata non manca, inoltre, l’analisi sullo stato dell’economia e dell’edilizia, con le previsioni sul trend dell’anno a cura del Centro Studi YouTrade. Due talk show con i protagonisti della distribuzione e della produzione, assieme agli interventi sulle nuove normative e su come gestire il processo di concentrazione che interessa il mondo della distribuzione edile, fanno dell’evento organizzato da Virginia Gambino Editore un appuntamento da non perdere. I posti sono limitati, meglio affrettare l’iscrizione!