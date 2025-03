La catena JYSK installa pannelli solari sui suoi centri di distribuzione

JYSK, catena danese specializzata in arredamento per la casa e il giardino, ha deciso di installare pannelli solari sui tetti dei suoi centri di distribuzione.

Sei centri di distribuzione della catena di arredamento dispongono di pannelli solari sui tetti. Di recente, sono stati installati nei tre centri di distribuzione situati a Kammlach, Homberg e Zarrentin, in Germania. Anche i due centri in costruzione in Spagna e nei Paesi

Bassi saranno dotati di pannelli solari.

«Tutti i nostri nuovi centri di distribuzione saranno costruiti per supportare

l’installazione di pannelli solari sui tetti ed è nostro obiettivo chiaro che la maggior

parte della nostra energia provenga da fonti rinnovabili. I pannelli solari sono una

tecnologia ben collaudata e rappresentano anche un investimento redditizio», afferma

Morten Venborg Hansen, Direttore dei Progetti Logistici di JYSK.

A seconda della quantità di luce solare, i pannelli solari possono coprire fino al 30%

del consumo energetico annuo totale dei centri di distribuzione.

Nei centri di distribuzione più datati, come quelli di Uldum (Danimarca) e Nässjö

(Svezia), JYSK sta valutando alternative come pompe di calore e teleriscaldamento,

poiché le strutture dei tetti non sono adatte a supportare pannelli solari.

Il progetto rientra nel piano di JYSK per ridurre le proprie emissioni di

gas serra Scope 1 e 2 del 50,4% entro il 2032, prendendo il 2022 come anno di

riferimento.

«Credo che abbiamo fissato obiettivi ambiziosi e significativi per i

prossimi anni in tutto il nostro business, con focus sui nostri clienti, la nostra catena

del valore e il nostro ambiente di lavoro per ridurre il nostro impatto climatico. Ogni

passo è per garantire la nostra competitività e restare la prima scelta dei clienti

nell’ambito dello sleeping e del living», ha dichiarato Rami Jensen.

«Abbiamo già implementato soluzioni accessibili, come illuminazione a LED, sistemi

di illuminazione e riscaldamento controllati da sensori nei nostri centri di

distribuzione, e continueremo a esplorare e implementare ulteriori iniziative per

ridurre il nostro consumo energetico e garantire che l’energia utilizzata provenga da

fonti rinnovabili», afferma Morten Venborg Hansen.

Tutti i negozi JYSK sono stati dotati di un nuovo sistema di illuminazione che ha

ridotto il consumo energetico per l’illuminazione di almeno il 25% rispetto a prima.