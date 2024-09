BigMat Focardi e Cerbai: costruire e ristrutturare a Firenze

Tutto quello che serve per costruire e ristrutturare a Firenze si trova da BigMat Focardi e Cerbai: edilizia, colore, ferramenta e legnami.

Nella rivendita sono disponibili tutti i settori merceologici fondamentali per imprese, artigiani e privati e nessuna fetta del mercato viene lasciata scoperta.

Lo sa bene Tommaso Cerbai, titolare insieme al padre Alessandro del punto vendita di Firenze.

Qual è stato il percorso della vostra azienda?

L’azienda è nata nel 1961 con mio nonno, che ha fondato il punto vendita principale. Inizialmente ci occupavamo di pavimenti e rivestimenti, successivamente l’attività è stata ampliata, conquistando vari comparti.

Dopo il passaggio generazionale, io e mio fratello Matteo abbiamo deciso di acquistare un altro punto vendita.

L’avvicendarsi dei grandi colossi della distribuzione sul mercato ci ha dato la spinta per procedere con lo sviluppo dell’area libero servizio circa sette anni fa, nata prima con l’area colore e che poi si è estesa a sempre più categorie merceologiche.

Perché avete aderito a BigMat?

Perché è un Gruppo importante, che offre numerose opportunità di sviluppo che da soli difficilmente potremmo raggiungere. Inoltre, ci aiuta nella gestione di attività strategiche e nella visibilità del marchio.

Quale tipo di clienti avete?

Per l’85% imprese, per il 15% privati.

Com’è organizzata l’area di libero servizio?

Abbiamo un banco principale con quattro postazioni, due banconisti che supportano e seguono i clienti e altri due dipendenti che gestiscono ordini e logistica.

Per noi è fondamentale offrire uno spazio ordinato e organizzato così che i clienti possano muoversi liberamente e trovare tutto quello di cui hanno bisogno.

Il cliente è seguito nelle sue scelte oppure va direttamente alla cassa?

Il 90% della nostra clientela acquista in autonomia ciò che serve e poi paga direttamente alla cassa. Per chi, invece, ha bisogno di essere guidato, offriamo un servizio di vendita assistita accompagnando il cliente e offrendo consulenze specifiche ad hoc.

Con quale criterio sono disposti i prodotti?

I prodotti sono suddivisi per categorie merceologiche ben delineate e comunicate, all’interno del negozio di 200 metri quadrati.

Quali sono i vantaggi del libero servizio?

Il cliente, potendosi muovere liberamente, trova tutto quello di cui ha bisogno per il cantiere senza perdere tempo.

Come vi supporta BigMat?

Il Gruppo ci supporta sotto ogni punto di vista: convenzioni con le aziende leader di settore, layout studiati ad hoc, comunicazione e marketing con la possibilità di personalizzazione in base alle nostre richieste. Per noi far parte di questo Gruppo è importante, ci agevola nel lavoro di tutti i giorni.