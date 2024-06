Italia ottava nella top 10 leed

Nella top 10 leed, campionato mondiale di edifici green, l’Italia è solo ottava, battuta da Paesi come Brasile, Arabia o Turchia. In compenso è davanti a quasi tutti i Paesi europei. È quanto emerge dalla classifica dello US Green Building Council (Usgbc), che ha annunciato i dieci principali Paesi per edifici classificati Leed nel 2023.

Il ranking mette in evidenza i Paesi e le regioni al di fuori degli Stati Uniti che stanno facendo passi da gigante nella progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili.

Il rapporto Top 10 evidenzia i progressi compiuti nella riduzione delle emissioni di gas serra, dell’impatto sulla salute e dei costi operativi negli edifici di tutto il mondo. Ancora una volta e la Cina la più virtuosa, con 1.563 progetti Leed certificati, che comprendono oltre 24,5 milioni di metri quadrati lordi.

Il Canada si è classificato secondo con 280 progetti, che rappresentano quasi 8 milioni di metri quadrati lordi. L’India completa i primi tre posti con oltre 7,2 milioni di metri quadrati lordi.

La classifica stilata dall’Usgbc vede l’ingresso in classifica della Turchia: è al quarto posto con 36 progetti certificati Leed, che comprendono oltre 2,9 milioni di metri quadrati lordi. Tra i progetti di più alto profilo del Paese, per esempio, c’è l’Ospedale di formazione e ricerca Okmeydani di Istanbul. Il ruolo degli edifici nell’affrontare il cambiamento climatico continua a essere al centro dell’attenzione.

Durante la Cop 28 dello scorso anno a Dubai, più di due dozzine di Paesi, compresi gli Stati Uniti, hanno aderito al Buildings Breakthrough: una partnership che si impegna a perseguire la visione secondo cui gli edifici resilienti con emissioni prossime allo zero diventeranno la nuova normalità entro il 2030.

Il rapporto Top 10 è utilizzato per sviluppare l’elenco che classifica i paesi in base allo Spazio totale certificato Leed tra il gennaio e dicembre 2023. Gli Stati Uniti non sono inclusi nella classifica, ma rimangono il mercato più grande al mondo per Leed, con più di 556 milionidi quadrati certificati nel 2023. Nel 2023 si contavano più di 6 mila progetti commerciali Leed in tutto il mondo.

di Paolo Caliari