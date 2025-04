Isolamento a prova di montagna con il sistema per facciate ventilate Isotec Parete

Ad Aosta un condominio ha scelto il sistema di facciata ventilata Isotec Parete di Brianza Plastica per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. La decisone risponde alle esigenze di sostenibilità, comfort abitativo e modernità, nell’ambito di un intervento con il superbonus 110%.

Parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, il condominio di sei piani fuori terra e dalla tipica configurazione a stecca, rappresenta una testimonianza dell’urbanizzazione del Dopoguerra.

L’intervento ha permesso anche un rinnovamento estetico, grazie al nuovo rivestimento.

La soluzione Isotec Parete

I pannelli Isotec Parete, posati con orientamento verticale, sono stati scelti nella variante con correntino metallico in colorazione nera, in modo da risultare poco visibile tra le fughe del rivestimento.

La facciata è stata poi terminata con rivestimento in alluminio composito effetto-legno, fissato al correntino mediante rivetti, che ha donato all’edificio un’immagine moderna ed elegante.

La finitura, leggera e resistente agli agenti atmosferici, ha offerto un’alternativa ecocompatibile a materiali tradizionali come il legno, riducendo la necessità di manutenzione.

Gli imbotti dei serramenti e i dettagli metallici, realizzati in profili preverniciati bianchi, completano l’intervento con una finitura essenziale e luminosa.

Spessori contenuti

Con spessori contenuti, grazie proprio alle alte proprietà coibenti del poliuretano che ne costituisce l’anima, Isotec Parete permette di raggiungere elevati valori di isolamento, contribuendo al risparmio energetico dell’edificio sia in regime estivo, sia invernale.

In questo condominio è stato utilizzato il sistema Isotec Parete con uno spessore di 80 millimetri per le facciate ventilate, mentre per le porzioni di facciata in corrispondenza dei balconi è stato realizzato un cappotto tradizionale rasato ad intonaco.

Termoisolante e ventilato

Il sistema Isotec Parete permette di creare un impalcato portante, termoisolante e ventilato in un unico passaggio di posa, con significativi vantaggi in termini di velocità e semplicità di installazione, come sperimentato nel condominio di Aosta dall’impresa Balliu di Cossato (Biella), che vanta una lunga esperienza di posa di questo sistema, sia a tetto che a parete.

Con Isotec Parete, Brianza Plastica propone quindi una soluzione efficace e versatile per la realizzazione di facciate ventilate ad alta efficienza energetica.

La sua leggerezza, manovrabilità e facilità di installazione lo rendono ideale per interventi su edifici esistenti, consentendo di operare direttamente sull’esistente, senza la necessità di rimuovere il rivestimento precedente, con evidenti risparmi in termini di costi e tempi.

Sistema preassemblato ad alte prestazioni

Il sistema Isotec Parete è progettato per rispondere alle esigenze di isolamento termico ed efficienza energetica richieste dall’edilizia contemporanea. Grazie all’anima in poliuretano ad alte prestazioni (λ D pari a 0,022 W/mK) e alla sua configurazione con correntino metallico integrato, che sostiene il rivestimento e permette di creare una camera di ventilazione, Isotec Parete realizza una protezione efficace e performante in tutte le stagioni dell’anno. La ventilazione naturale, che si attiva all’interno dell’intercapedine tra il rivestimento e l’isolante, svolge un ruolo cruciale nel migliorare il comfort abitativo: in estate, i moti convettivi agevolano la dispersione del calore accumulato dalle superfici esterne irradiate, riducendo il carico termico sull’isolante e migliorando il benessere interno; in inverno, il flusso d’aria aiuta a smaltire rapidamente eventuali condense o umidità, preservando le superfici da muffe e degrado. Il pannello Isotec Parete si installa completamente a secco, ancorandosi direttamente alla struttura portante tramite fissaggi meccanici. La battentatura longitudinale e l’incastro a coda di rondine sui lati corti permettono un accostamento preciso tra i pannelli, eliminando i ponti termici e realizzando un isolamento continuo. Il sistema si adatta a qualsiasi tipo di struttura portante, sia essa continua o discontinua, e può accogliere qualsiasi tipologia di rivestimento: dai materiali leggeri, come Hpl, doghe in alluminio o legno, a quelli pesanti, come gres porcellanato, pietra naturale o cotto. LA SCHEDA Tipologia : condominio residenziale

Intervento : efficientamento energetico

Ubicazione : Aosta

Committente : Arer Valle d’Aosta

Progettazione architettonica : Arch. Francesca Pizzini

Progettazione energetica : Ing. Andrea Rotta, Ing. Paolo Nicola

Direzione dei Lavori : Arch. Francesca Pizzini, Ing. Andrea Rotta, Ing. Nicola Paolo

Coordinamento per la sicurezza : Arch. Francesca Pizzini

Impresa : Balliu srl, Cossato (Biella)

Isolamento facciata ventilata : Isotec Parete con correntino nero, spessore 80 millimetri, passo 500 millimetri

Rivestimento facciata : pannelli in alluminio composito effetto-legno lunghezza 3000 millimetri, altezza variabile

Superficie isolata : 940 mq

Certificazione energetica : APE Pre intervento F – Ape Post intervento A٣

di Sara Giusti