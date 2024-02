Innovazione sostenibile Palazzetti con il progetto europeo Life Green-Stove

Palazzetti festeggia con la stampa i suoi primi 70 anni all’insegna dello sviluppo sostenibile nella filiera forestale per rilanciare l’economia del legno. Per l’occasione ha organizzato una due giorni con i giornalisti nello showroom di Pordenone per vivere l’esperienza di quel “calore che piace alla natura” e per lanciare una nuova idea di comfort domestico, interpretato al meglio dall’ultima nata in casa Palazzetti: Life Green-Stove, la stufa che risponde agli standard del percorso europeo che l’azienda sta compiendo verso l’Agenda Onu 2030.

A fare gli onori di casa Marco e Chiara Palazzetti che oggi guidano l’azienda supportati dall’esperienza e dalla forza visionaria del padre, Ruben Palazzetti. Insieme all’innovazione di prodotto, il messaggio che Marco e Chiara hanno voluto sottolineare è che la legna è una fonte di energia rinnovabile da contestualizzare correttamente nello scenario energetico complessivo, all’insegna della sostenibilità.

Sostenibilità che in azienda è vissuta a 360 gradi e che vuol dire prendersi cura dell’ambiente ma a partire dalla cura dei propri collaboratori e dei propri clienti.

Palazzetti al lavoro in Europa

Durante la conferenza stampa, che ha ospitato relatori tecnici e politici, europei e del territorio, Marco Palazzetti, ingegnere dedito all’innovazione continua e amministratore delegato del gruppo di famiglia con sua sorella Chiara, ha illustrato il programma europeo Life come principale strumento di finanziamento delle azioni di protezione ambientale e climatica dell’Unione europea che, in questi oltre 30 anni ha supportato migliaia di progetti volti allo sviluppo di prodotti e processi industriali più efficienti, per ridurre significativamente l’impatto sull’ambiente e sull’uomo.

Nicola Battistella, project manager officer dell’area tecnica di Palazzetti, ha presentato il progetto della Green-Stove e i dati di questa stufa innovativa che ottimizza il processo di combustione della biomassa e riduce le emissioni (raggiungendo un’efficienza del 92% rispetto all’84% richiesto dal regolamento della Commissione Europea) e i consumi, integrandosi perfettamente con i dispositivi di SmartHome e migliorando la user experience.

Di riscaldamento a combustibile solido, di ecodesign e di innovazione, ha poi parlato Bernardo Martinez, funzionario legislativo presso la DG Energy (direzione generale energia) della Commissione europea.

Ampio spazio è stato dedicato al mondo delle stufe a pellet, dove il funzionario ha evidenziato l’importanza dell’aumento dell’efficienza energetica volta alla riduzione delle emissioni, passando poi al tema del miglioramento della tecnologia e dei sistemi di post-combustione. Martinez ha infine tracciato la “roadmap” degli obiettivi da compiere entro primo trimestre del 2025.

Life Green-Stove

Il progetto Life Green-Stove ha l’obiettivo di creare una stufa a pellet in grado di ridurre in modo significativo le emissioni nell’atmosfera. L’iniziativa, avviata nel 2021 con la collaborazione di due partner europei – ATech Elektronika (Slovenia) e RV Distribution (Belgio), rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione europea.

Le biomasse rappresentano uno strumento altamente efficace in quest’ottica: possono contribuire alla decarbonizzazione dell’Ue, in sostituzione ai combustibili fossili per il riscaldamento residenziale.

Per raggiungere il traguardo è necessario sviluppare prodotti a biomassa più efficienti e in grado di ridurre drasticamente le emissioni di NOx, CO, OGC e PM, fino a rendere le emissioni delle stufe a pellet comparabili a quelle delle caldaie a gas di ultima generazione.

Palazzetti è il capofila del progetto Life Green-Stove, un piano triennale (2021-2024) che ha potuto contare su un investimento di 12 milioni di euro e una rete di self-test in zone climatiche differenti per una co-progettazione virtuosa fatta di scambio e condivisione.

L’obiettivo oggi raggiunto è lo sviluppo di Driade: la stufa a pellet che riduce in modo significativo le emissioni in atmosfera tramite un innovativo sistema di combustione, con un beneficio rilevante per l’ambiente.

Conseguentemente il prodotto è di molto più facile utilizzo e manutenzione rispetto alle stufe ad oggi in commercio con performance che tendono al massimo dell’efficienza. Gli attuali standard europei delle stufe a pellet prevedono un limite per le emissioni di polveri pari a 20 mg/Nm3: con Life Green-Stove l’obiettivo di Palazzetti è stato quello di arrivare a 5 mg/Nm3.

Grazie a questo nuovo prodotto, infatti, si riducono le emissioni di monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), composti gassosi organici (OGC) e polveri sottili (PM). Green-Stove punta alla massima efficienza e al minimo impatto ambientale.

Life Green-Stove si propone di diminuire l’accumulo di residui di combustione nei diversi componenti della stufa, limitando quindi la manutenzione nel tempo. Il prodotto può essere inoltre collegato in rete per l’analisi dei big data, così da riuscire nel tempo a fornire una manutenzione predittiva e un forte risparmio energetico, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Chiara Palazzetti ha concluso gli interventi della conferenza presentando il video istituzionale dedicato al progetto Life Green-Stove e alle prospettive di un’azienda che guarda al futuro con slancio positivo e un’anima sempre più verde nello sviluppo di tecnologie innovative per il riscaldamento a biomassa legnosa, per il comfort domestico e il benessere dell’ambiente.

L’evento, nel suo complesso, ha sottolineato come la collaborazione fra industria e istituzioni nello sviluppo di soluzioni industriali innovative possa consentire di affrontare le sfide ambientali attuali e future per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea.

Servizio di progettazione su misura

Palazzetti presenta una gamma completa di ispirazioni per creare un camino su misura partendo da idee progettuali del committente per la massima personalizzazione. I rivestimenti Palazzetti sono tutti concepiti su misura: i materiali, le dimensioni e il design prendono forma in rivestimenti completamente customizzati, che rispondono ai desideri e alle esigenze di ognuno.

Dalla planimetria dell’ambiente il team Design Palazzetti elabora i progetti, adattando lo stile di un modello esistente o creandone uno completamente nuovo. La gamma di rivestimenti è vastissima, attingendo ad un’ampia varietà di materiali.

Tutti i caminetti in marmo e pietra sono realizzati in un unico stabilimento in Italia, per controllare ogni fase della lavorazione e assicurare la perfetta riuscita, grazie a maestranze competenti in grado di realizzare le lavorazioni più raffinate.

La lavorazione del marmo richiede procedimenti accurati e controlli finali minuziosi che assicurino non solo il valore estetico, ma anche la solidità di ogni caminetto. Palazzetti lavora il marmo, materiale vivo, con sfumature, venature e tonalità sempre diverse con maestria e rispetto.

I moduli curvi dei caminetti in marmo sono realizzati da una lastra unica, grazie a una lavorazione esclusiva e brevettata che assicura un’estetica perfetta e immutabile nel tempo.

Viste in Showroom

Lilibet, la stufa a pellet Ecofire. Caratterizzata da un design contemporaneo e da un’estetica minimale, Lilibet è una stufa ermetica che grazie al suo rivestimento in ceramica dalle linee geometriche si adatta a qualsiasi stile di interior.

La porta in vetro temperato total black la contraddistingue con eleganza: da spenta Lilibet si inserisce nello spazio domestico con raffinatezza, una volta accesa assicura, anche alla vista, il calore e la suggestione del fuoco, grazie alla spettacolare visione della fiamma.

Il prodotto è caratterizzato dall’esclusiva piattaforma T3, con braciere a combustione totale e sistema di pulizia automatica. Questa importante innovazione consente di bruciare totalmente il pellet, di ottimizzare l’efficienza della combustione e di ridurre drasticamente la frequenza delle operazioni di pulizia della stufa.

Nel braciere restano in tal modo solo pochi sali minerali, che vengono scaricati dal braciere nel cassetto cenere con un meccanismo automatico e motorizzato. È disponibile in potenza 9 kW e 13 kW, anche nella versione canalizzabile AirPro.

La ventilazione può essere completamente esclusa per godere della distribuzione del calore per irraggiamento e convezione naturale. Le elevate rese con minime emissioni garantiscono a Lilibet di raggiungere le 5 Stelle di Prestazione Ambientale, massimo livello della certificazione. Lilibet può essere dotata di diversi optional come la Connection Box, che le consente di essere controllata da smartphone o con comandi vocali.

Charlotte: compattezza e calore. Charlotte è la nuova stufa a legna dalle forme arrotondate che supera la tradizione per raccontare la potenza e le prestazioni della legna. Charlotte va oltre le proprie dimensioni compatte per dare vita a un perfetto strumento di riscaldamento domestico, dalle caratteristiche e dai rendimenti significativi.

Un calore che sorprende grazie alla solidità dei materiali, al design contemporaneo e al più alto livello di prestazione ambientale (5 stelle). Lo stile di Charlotte si identifica con fianchi stondati e top sagomato; la stufa ha piedi d’appoggio realizzati in un’unica fusione per ottenere una linea morbida ed essenziale, ma allo stesso tempo solida.

Questa inedita rappresentazione della stufa di casa con rivestimento in acciaio, ceramica o pietra, grazie anche alla vasta gamma di colori disponibili, è capace di dialogare con gli stili più diversi, essere protagonista dell’ambiente in cui è inserita o caratterizzarne lo sfondo con eleganza e discrezione.

L’esperienza Palazzetti si esprime nel cuore pulsante della nuova stufa: focolare e porta ceppi sono profondi per accogliere pezzature di legna fino a 40 cm, il rivoluzionario percorso dei fumi all’interno della camera di combustione assicura un’esperienza del fuoco senza sbuffi, grazie alla valvola automatica.

Per godere appieno della visione della fiamma Charlotte è dotata di un ampio vetro trasparente. La facilità di pulizia e manutenzione è garantita dal cassetto raccogli cenere. Due plus per vivere più a lungo il piacere del calore: pianetto scaldavivande in pietra lavica sul top della stufa e un sistema di accumulo opzionale.

Palazzetti è anche outdoor

Oreste è la work station outdoor elegante e funzionale che in un unico volume comprende: piastra cottura in pietra lavica e forno a legna, due pratici piani lavoro e un vano per caricare la legna e fare la fiamma. Oreste è perfetto per essere posizionato all’aperto o sotto un porticato.

Nel sistema di cottura: la piastra e il forno scaldano contemporaneamente con calore di un’unica fiamma. La pietra lavica, posizionata proprio sopra la fiamma, raggiunge velocemente la temperatura perfetta per cotture omogenee.

I fumi in uscita vengono convogliati, grazie a un apposito circuito, per avvolgere completamente il forno, che raggiunge così in 25/40’ una temperatura di circa 250°C. Ma non per tutto, Oreste è progettato anche per la cottura a fiamma diretta per pane e pizza. Basterà accendere il fuoco direttamente nel forno per raggiungere la temperatura di 380° utile a cuocere perfettamente la pizza. (l.ra.)