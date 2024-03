In crescita il risultato di Fervi

Ricavi stabili e redditività in crescita sia per Ebitda sia di utile netto per Fervi, azienda specializzata nella Mro (Materials, Repair and Operations), attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere. I ricavi netti del gruppo, consolidati al 31 dicembre 2023, sono stati 56,4 milioni, mentre l’indebitamento finanziario netto è in calo a 7,6 milioni, un dato migliorato rispetto ai -11,2 milioni del 31 dicembre 2022. In crescita (+2,8%) rispetto al 2022 anche l’Ebitda rettificato (8,7 milioni). L’azienda, quotata, registra un valore nominale delle azioni (+17,5%) con un dividendo proposto di 0,47 Euro per azione rispetto al valore di 0,40 Euro del 2022. Lo stacco della cedola è previsto per il 6 maggio 2024.

“I risultati del 2023 mostrano un miglioramento dei parametri di redditività sia a livello di Ebitda sia di utile netto, oltre a un significativo miglioramento della posizione finanziaria netta: questo dimostra che il Gruppo è in salute e che le aspettative definite nel programma di crescita del Gruppo potranno essere rispettate», ha commentato Guido Greco, amministratore delegato di Fervi Group.