In Brasile edilizia e domanda di macchine in ripresa

Il mercato brasiliano dei macchinari edili nel 2024 è caratterizzato da un mix di sfide e opportunità. Lo sostiene un report di Interact Analysis, una piattaforma automatizzata di ricerca che sfrutta l’intelligenza artificiale.

Secondo il report, le pressioni economiche, tra cui alti tassi di interesse e inflazione, stanno creando venti contrari per il settore delle costruzioni in Brasile. Nonostante queste difficoltà, diverse iniziative governative, unite a una forte domanda nei settori dell’edilizia e dell’industria, stanno generando promettenti segnali di crescita. Sebbene la strada da percorrere possa essere difficile, il mercato è pronto a concludere l’anno in una posizione più forte di quanto molti potrebbero aspettarsi, grazi all’intervento governativo e un settore edile resiliente.

Segnali contrastanti

Il settore delle costruzioni in Brasile mostra sia resilienza sia vulnerabilità. Nel primo trimestre del 2024, la produzione nelle costruzioni è scesa del 2,6% rispetto al trimestre precedente, eppure ha registrato una su base annua del 5%, che indica un settore in di ripresa.

I programmi governativi sono cruciali. Il National Logistics Plan (Pnl), che include proposte per espandere l’infrastruttura di trasporto del Brasile, è un fattore chiave. L’ambizioso obiettivo del piano di aumentare la rete ferroviaria del 91% entro il 2035 dovrebbe alimentare la domanda di macchinari edili, in particolare attrezzature pesanti per progetti infrastrutturali su larga scala.

Il New Growth Acceleration Program (Pac) è un’altra importante iniziativa, con 1,7 trilioni di Brl (300 miliardi di dollari) stanziati per progetti infrastrutturali. Sebbene questo programma abbia un potenziale enorme, il suo successo dipende dalla garanzia dei finanziamenti e dal superamento delle sfide di implementazione.

Ripresa, ma costi elevati

L’economia brasiliana, come molte altre, si trova in una delicata fase di ripresa a seguito della pandemia di covid. Il Pil ha registrato un aumento dello 0,8% nel primo trimestre del 2024 rispetto al trimestre precedente, riflettendo un certo slancio positivo. Tuttavia, la crescita annua dell’1,7% evidenzia il ritmo lento della ripresa, mentre il Brasile è alle prese con gli effetti persistenti dell’instabilità politica passata e delle crisi economiche.

Un fattore chiave che influenza questa crescita lenta è l’elevato tasso di interesse deciso dalla banca centrale, al 10,5%, anche se in calo rispetto al picco del 13,75% di metà 2023. Sebbene questa riduzione rappresenti un passo avanti verso l’allentamento delle pressioni finanziarie, rimane elevata rispetto agli standard globali, soffocando potenzialmente gli investimenti nel settore delle costruzioni. Sul fronte dell’inflazione, l’economia brasiliana mostra segnali di miglioramento, con aspettative fissate al 4% per il 2024, in calo rispetto agli alti livelli registrati nel 2022. Tuttavia, il recente aumento dei prezzi al consumo solleva preoccupazioni sulla stabilità di questa tendenza al ribasso e sul potenziale impatto sia sull’economia che sui costi delle costruzioni.

Forte domanda di abitazioni

Il mercato immobiliare è un faro di speranza nel settore edile brasiliano. Nel 2023, le vendite di unità abitative sono aumentate del 35% rispetto al 2022, in gran parte guidate da iniziative di edilizia sociale come il programma Casa Verde e Amarela. Questa iniziativa, sostenuta dal governo, mira a fornire alloggi a prezzi accessibili alle famiglie a basso reddito, aumentando l’attività nel mercato.

Tuttavia, il lato dell’offerta ha faticato a tenere il passo. Il numero di nuove unità abitative rilasciate nel 2023 è aumentato di un misero 1,4% rispetto al 2022, indicando un potenziale collo di bottiglia. Nonostante ciò, le prospettive per il 2024 sono positive, con una crescita prevista sia delle vendite che delle nuove unità. Solo il primo trimestre del 2024 ha visto un aumento del 35% anno su anno delle unità abitative vendute e un aumento del 44% di quelle rilasciate, sottolineando il forte slancio del settore.

Si prevede che questa impennata nell’attività immobiliare stimolerà la domanda di macchinari edili, in particolare per progetti che richiedono attrezzature compatte e versatili come i miniescavatori. Man mano che i tassi di interesse diminuiranno, i costi di prestito diventeranno più favorevoli, il che probabilmente porterà a un mercato immobiliare ancora più forte.

Oltre all’edilizia residenziale, i settori industriali e delle energie rinnovabili del Brasile sono pronti per la crescita, stimolando un’ulteriore domanda di macchinari edili. L’obiettivo del paese di produrre un milione di veicoli elettrici a batteria e ibridi entro il 2030 richiede investimenti significativi in nuovi stabilimenti di produzione, alimentando la domanda di attrezzature edili pesanti. Inoltre, la spinta del Brasile verso le energie rinnovabili, in particolare progetti solari ed eolici, presenta nuove opportunità per l’industria edile.

Gli alti prezzi dei macchinari e le incertezze economiche rendono il noleggio un’opzione più allettante per molti appaltatori. Questa tendenza offre opportunità sia per le società di noleggio che per i produttori di attrezzature, in particolare per quelle che possono fornire contratti di noleggio flessibili e opzioni di finanziamento innovative. Per le aziende che si adattano a questo cambiamento, il potenziale di crescita è sostanziale. Il mercato del noleggio edile in Brasile è attualmente valutato a circa 1,8 miliardi di dollari.

Il mercato brasiliano dei macchinari per l’edilizia è a un bivio, bilanciando le sfide economiche con significative opportunità di crescita. Gli alti tassi di interesse e l’inflazione presentano ostacoli a breve termine, ma il settore è sostenuto da forti iniziative governative e da un’elevata domanda sia nel mercato immobiliare che in quello industriale. Per gli operatori del settore, il successo in questo ambiente dinamico dipenderà dalla loro capacità di gestire le pressioni economiche capitalizzando al contempo le prospettive di crescita a lungo termine. Mentre il Brasile continua a riprendersi, il mercato dei macchinari per l’edilizia rimane una componente cruciale della più ampia ripresa economica del Paese.