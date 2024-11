Impianti sportivi sostenibili, la nuova sfida e gli stadi più green al mondo

La necessità di costruire o riqualificare strutture e impianti sportivi sostenibili si fa strada anche per stadi e palazzetti che ospitano competizioni.

La gara è internazionale. In campo ci sono i rappresentanti di Paesi diversi, decisi a sfidarsi per guadagnare il titolo di campione green. Ma a confrontarsi, questa volta, non sono squadre di calcio, iscritti a una gara di atletica o acclamati tennisti: a competere sono le stesse strutture che ospitano gli avvenimenti sportivi. Perché questa volta la partita riguarda la qualità di stadi e piste, non la velocità o l’abilità degli utenti.

Impianti sportivi sostenibili