Il sistema di riscaldamento elettrico a pavimento Mapei debutta in Italia

Il sistema Mapeheat di Mapei debutta anche in Italia, a Cersaie 2024. Una soluzione completa per il riscaldamento elettrico a pavimento che comprende: la membrana Mapeheat Membrane Maxi, i cavi riscaldanti disponibili in diverse misure Mapeheat Cable, utilizzati in combinazione con i termostati nVent Raychem. Andrea Annoni, corporate product manager prodotti complementari e linea tools Mapei (Pad. 32 Stand A8; Pad. 25 Stand A2) descrive a YouTrade le caratteristiche di questa importante novità.

Tra le novità dell’azienda al Cersaie 2024 spicca il pavimento radiante Mapeheat System: quali sono le sue caratteristiche tecniche e perché è stato inserito nella proposta Mapei?

Mapei a Cersaie 2024 va a introdurre in tutta Europa il sistema Mapeheat, un sistema di riscaldamento elettrico che si compone di una membrana con diverse caratteristiche tecniche, desolidarizzante, antifrattura, impermeabile, che accoglie i cavi riscaldanti – ce ne sono fino a undici in funzione della lunghezza e della potenza desiderata all’interno dei vari locali – e tre tipologie di termostati. A Mapei piace fornire ai propri clienti delle soluzioni tecniche, partendo dai sottofondi fino alla scelta dei prodotti per formare il pavimento. In questo caso, chi desidera aumentare il comfort all’interno delle proprie abitazioni può inserire Mapeheat Membrane Maxi, una membrana riscaldante che si installa sui sottofondi esistenti attraverso un adesivo cementizio Mapei, da scegliersi in funzione delle caratteristiche del sottofondo. Su questa membrana si vanno ad installare i cavi e successivamente direttamente sulla membrana il rivestimento ceramico, a pavimento o a parete. Mapeheat Membrane Maxi va a completare il pacchetto di membrane offerto da Mapei. Oltre alle membrane antifrattura della linea Mapetex, presentiamo anche membrane antifrattura desolidarizzanti e impermeabili con la linea MapeGuard UM35 e membrane impermeabili con proprietà antifrattura come MapeGuard WP200. A queste si va oggi a inserire anche Mapeheat Membrane Maxi, che racchiude tutte queste caratteristiche, oltre a essere riscaldante.

Quali sono i plus di questo sistema rispetto agli altri presenti sul mercato?

Mapei è una delle poche aziende nel mondo in grado di essere completa agli occhi dei clienti. Il partner che si affida a Mapei sa che può utilizzare una gamma completa di prodotti, con la garanzia del risultato finale, a partire dal sottofondo fino alla stuccatura, sigillatura e pulizia del cantiere finale, per il quale oggi presentiamo anche un ampliamento della gamma Ultracare. Alla completezza di gamma si aggiunge il servizio: Mapei offre un supporto di assistenza tecnica utile ai clienti per capire il sistema più corretto in funzione delle esigenze di cantiere e delle problematiche che deve andare a risolvere.

Il sistema Mapeheat prevede anche tre tipologie di termostati: è il vostro primo approccio al mondo della domotica?

Mapei già da diversi anni propone sistemi riscaldanti elettrici, in particolar modo nel Nord America e in UK. Oggi li importiamo anche su tutto il territorio europeo. Con i termostati, configurabili con Alexa o altre tipologie di sistemi comunemente presenti nelle nostre abitazioni, facciamo un salto nella domotica.