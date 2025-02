Il cementificio Buzzi Unicem di Fanna ceduto ad Alpacem

Lo stabilimento Buzzi Unicem situato a Fanna, nel Pordenonese, è stato ceduto ad Alpacem Cementi Italia, società italiana appartenente al gruppo austriaco Wietersdorfer Alpacem.

L’operazione, chiusa il 31 gennaio 2025, chiude un processo avviato nell’agosto 2023 e prevede, oltre al passaggio di mano dello stabilimento di Fanna, anche la sottoscrizione da parte di Buzzi di un aumento di capitale per acquisire una partecipazione del 25% nella società austriaca Alpacem Zement Austria.

L’accordo permette a Wietersdorfer Alpacem di avere a disposizione tre cementerie a ciclo completo in Italia, Austria e Slovenia, di svilupparsi ancora di più nel mercato italiano e di consolidare il rapporto con i propri clienti locali.

Con l’acquisizione dello stabilimento Buzzi Unicem di Fanna, il gruppo Wietersdorfer Alpacem amplierà inoltre il proprio network a 29 sedi nell’Alpe-Adria, suddivise tra cementerie, impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato e siti per l’estrazione delle materie prime.

«Questa operazione ci permette di sviluppare la nostra presenza nelle produzioni del Nordest. Vede anche i legami tra Alpacem e Buzzi rafforzarsi. La cooperazione fra le aziende è importante, considerando i notevoli investimenti nella sostenibilità richiesti al settore. Siamo felici di accogliere i dipendenti dello stabilimento di Fanna nel Gruppo Alpacem e di aver concluso un’operazione che rappresenta per tutti un’opportunità di crescita e un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e integrato a livello regionale», ha commentato Bernhard Auer, Amministratore Delegato di Wietersdorfer Alpacem e Presidente di Alpacem Cementi Italia.

Lo stabilimento di Fanna ha una capacità annua di clinker di 660.000 tonnellate e le materie prime per la produzione di cemento provengono dalle tre cave di proprietà dell’impianto.

Gli 80 dipendenti saranno tutti assunti da Alpacem Italia e continueranno a operare sotto la direzione di Paolo Maggi, già responsabile dello stabilimento e confermato nel suo ruolo.

«Oggi si compie un passo strategico per la ridefinizione del nostro assetto produttivo in Italia. Desideriamo ringraziare tutti i collaboratori dello stabilimento di Fanna per l’impegno e la professionalità con cui hanno contribuito al conseguimento dei risultati positivi di questi anni ed hanno agevolato la transizione verso la nuova realtà», ha dichiarato Paolo Zelano, Amministratore Delegato di Buzzi Unicem.