I nuovi sistemi di consolidamento strutturale Crm con reti in fibra di vetro

L’azienda bergamasca in prima fila nel consolidamento strutturale in muratura Calcevita strutturale a base di NHL 3.5 utilizzabile anche per gli edifici sottoposti al vincolo delle Belle Arti.

I sistemi Crm (Composite reinforced mortar) rientrano nella categoria dei materiali compositi per il rinforzo e il consolidamento strutturale e la loro diffusione negli interventi di recupero è sempre maggiore grazie alla facilità di posa, all’adattabilità alle diverse geometrie strutturali e alle elevate prestazioni meccaniche che si possono ottenere.

Il sistema Crm Cugini prevede l’impiego di una rete preformata in materiale composito (Frp), inserita in una malta per uso strutturale e vincolata tramite connettori alla muratura da rinforzare.

I vantaggi di questa metodologia di rinforzo consistono principalmente nella bassa invasività dell’intervento e nella rapidità di applicazione che permettono di contenere i costi.

I sistemi sono impiegati principalmente per:

migliorare e adeguare il comportamento, in caso di sisma, di edifici storici anche sottoposti alla tutela delle belle arti

ripristino strutturale a seguito di interventi sismici

miglioramento strutturale di edifici civili e industriali

consolidamento di strutture degradate

Per valutare l’efficacia della soluzione di un rinforzo murario Crm realizzato con l’intonaco Calcevita Strutturale, l’azienda bergamasca ha effettuato prove di compressione diagonale controllata in accordo alla norma Astm Es 19/E519M-21.

Risultato: in termini di resistenza, Calcevita Strutturale incrementa 1,95 volte il valore di sforzo di taglio a rottura, rispetto al campione privo di rinforzo.

Innovazione e green

La metodologia Crm di Cugini sta registrando una rapida diffusione in tutti gli interventi di rinforzo strutturale sul patrimonio edilizio esistente anche riferito agli edifici storici tutelati.

La vocazione dell’azienda, orientata a rendere sempre più affidabili e performanti i prodotti introdotti sul mercato, è sostenuta da un percorso verso l’innovazione e la sostenibilità che il laboratorio interno di analisi e sviluppo porta avanti da tempo, con l’obiettivo di creare soluzioni sempre più competitive, certificate e green.

di Paolo Caliari