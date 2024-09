Grohe Cubeo, design squadrato per un abbinamento perfetto

Creare uno stile coordinato nel bagno può essere una sfida, soprattutto quando si tratta di ristrutturazioni o di budget limitati. Per soddisfare i desideri dei consumatori, installatori e progettisti devono considerare non solo la planimetria, ma anche i colori e le forme esistenti per garantire una combinazione armoniosa tra i singoli elementi.

La nuova collezione di rubinetteria

Per esempio, se il lavabo è rotondo, il rubinetto deve avere i bordi arrotondati o meglio adottare uno stile di design più contemporaneo con linee squadrate? Grohe, brand leader a livello mondiale per le soluzioni complete per il bagno e gli accessori per la cucina, risponde con Grohe Cubeo, la nuova collezione di rubinetteria dal design soft square, minimale e con angoli smussati, rappresenta un complemento d’arredo versatile che si adatta a diversi stili di bagno. La sua geometria minimalista e le sue linee decise e pulite lo rendono un elemento di design senza tempo, oltre ad essere alla portata di tutti.

«Ampliamo costantemente la nostra gamma di design per aiutare i nostri partner professionali a soddisfare le esigenze dei loro clienti», afferma Patrick Speck, Leader Lixil Global Design, Emena. «Crediamo che il design e la qualità premium debbano essere alla portata di tutti. Grohe Cubeo aggiunge un tocco di raffinatezza contemporanea a qualsiasi bagno, assicurando un perfetto connubio tra stile e funzionalità».

Un connubio di stile e funzionalità

Grazie alla presenza della cartuccia a doppi dischi ceramici Grohe SilkMove, la cui superficie perfettamente liscia è rivestita con uno speciale lubrificante che garantisce un funzionamento senza attrito, Grohe Cubeo assicura un controllo preciso e inalterato nel tempo, anche dopo anni di utilizzo. Dotato della funzione a risparmio idrico Grohe EcoJoy, Grohe Cubeo ottimizza il consumo d’acqua riducendo i costi e contribuendo a un futuro sostenibile.

La collezione Grohe Cubeo è disponibile nelle misure S, M e XL e nei colori Chrome o Matt Black nero opaco e include rubinetto per bidet, miscelatori per doccia e vasca da bagno sia a vista che ad incasso. Abbinato alla linea Grohe Euro Ceramics o al sistema doccia GroheTempesta, crea un ambiente bagno armonioso e contemporaneo.