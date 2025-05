Una VMC termodinamica per la casa in legno premiata con lo nZeb Award

La casa in legno Bautiz ad Ariccia (Roma), premiata con il nZeb Award a Klimahouse ha visto l’installazione di un innovativo impianto di climatizzazione e ventilazione a tutt’aria, completamente privo di termosifoni o fancoil.

Il sistema si basa su una VMC termodinamica, una macchina compatta che integra riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, garantendo massimo comfort e risparmio energetico.

Grazie all’utilizzo di tecnologie sostenibili, come il pretemperamento geotermico passivo e la sanificazione dell’aria, l’intero impianto è studiato per ridurre consumi e migliorare la qualità dell’aria indoor.

Ivo Cerboni, amministratore e direttore commerciale di Exrg, spiega le caratteristiche dell’impianto.

Quale tipo di impianti sono stati installati in questa abitazione?

Sono stati installati impianti di climatizzazione e ventilazione controllata termodinamica. Si tratta di un impianto a tutt’aria, non radiante, senza termosifoni o fancoil.

Tutta la climatizzazione dell’abitazione è gestita dalla Vmc termodinamica, una macchina aggregata compatta che riscalda d’inverno, raffresca d’estate e produce acqua calda, tutto in un’unica unità.

È una soluzione sostenibile perché sfrutta la componentistica per la qualità dell’aria e la climatizzazione, riducendo al minimo i consumi di materiali.

Quali tecniche avete utilizzato?

Abbiamo utilizzato tecniche che integrano diverse funzioni in un’unica macchina, sfruttando al massimo le potenzialità dell’impianto di ventilazione.

Questo approccio permette di ridurre la necessità di componenti aggiuntivi, ottimizzando l’efficienza energetica.

Inoltre, abbiamo implementato un sistema di pre-temperamento geotermico passivo, utilizzando serpentine sotto la casa per regolare la temperatura dell’aria in modo naturale.

In che modo si arriva a un risparmio energetico sostenibile?

Il risparmio energetico si attua sfruttando al massimo le potenzialità dell’impianto di ventilazione, integrando diverse funzioni in un’unica macchina.

Inoltre, il sistema di pre-temperamento geotermico passivo utilizza il calore del terreno per regolare la temperatura dell’aria, riducendo ulteriormente i consumi energetici.

Infine, è stato aggiunto un kit di sanificazione dell’aria per garantire la salubrità degli ambienti, contribuendo al benessere degli abitanti.

Come sono state studiate queste soluzioni?

Queste soluzioni sono state studiate su misura per l’abitazione, partendo dall’analisi dei consumi e dal dimensionamento dell’impianto.

L’utilizzo di involucri super performanti ha permesso di ridurre la complessità dell’impianto, ottimizzando le prestazioni. Lo studio è stato rapido e mirato, grazie all’esperienza e alla competenza dei tecnici coinvolti.

Quali altri aspetti di carattere tecnico sono da ricordare?

L’impianto include un sistema di pretemperamento geotermico passivo, che sfrutta il calore del terreno per regolare la temperatura dell’aria, sicuramente è molto all’avanguardia rispetto a molte altre abitazioni, ma per questa sono stati utilizzati tutti i top di gamma.

È stato installato un kit di sanificazione dell’aria per garantire la salubrità degli ambienti.

In aggiunta, è presente un piccolo climatizzatore canalizzato ad aria per fornire ulteriore potenza in caso di necessità.

L’intero sistema è progettato per essere facilmente gestibile e integrato con l’involucro altamente performante dell’abitazione.