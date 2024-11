Tecnologia e design: le stufe a biomassa a 5 stelle

Unical Bioenergy, la divisione che raggruppa i marchi del gruppo dedicati alla progettazione e produzione di sistemi a biomassa, rappresenta il meglio dell’innovazione tecnologica e delle macchine riscaldanti che utilizzano l’energia del legno e delle biomasse.

Unical, pioniere di questo settore dagli anni ’80, con la prima caldaia a legna, a fiamma rovesciata, Gasogen, prosegue nella ricerca con nuovi progetti a 5 stelle, super efficienti, a basso impatto ambientale e dal design accattivante.

Nua Au, stufa a pellet di design

Nua Au è una Stufa a pellet ventilata con struttura in acciaio dal design innovativo.

Si presenta come un vero e proprio elemento di arredo in grado di inserirsi in qualsiasi contesto abitativo e stile valorizzando lo spazio in cui viene collocata, distribuendo, quando in funzione, il suo calore avvolgente. Grazie all’esclusivo sistema brevettato “AU”, la pulizia del braciere avviene automaticamente e durante il funzionamento della stufa senza doverla spegnere, permettendo così all’utente di risparmiare tempo e assicurando continuità, per il massimo comfort.

Il focolare, progettato senza elementi tecnici a vista, rende Nua elegante anche quando non è in funzione. La porta in vetro ceramico “Night View”, con maniglia a scomparsa, permette la visibilità della fiamma accesa, mentre, a stufa spenta, diventa una superficie di vetro uniforme. Il top superiore, privo di comandi, cela un capiente serbatoio pellet, a cui si accede con semplicità per il rabbocco del combustibile. Il pannello superiore scorrevole permette di nascondere alla vista il vano di carico del pellet e diventa diffusore direzionale dell’aria calda celando le parti tecniche e le griglie allo sguardo, preservando così le linee pulite della stufa.

Il controllo di Nua è garantito dalla presenza dell’esclusivo radiocomando palmare mobile con sonda ambiente, “PAm” e con comandi a sfioro. Può essere gestita anche tramite App e Wi-Fi di serie U-in Plus. Nua è stata concepita dai laboratori di Unical con l’obiettivo di coniugare alta tecnologia e design. Potenza termica da 3,3 a 11,9 kW.

Fata Au, stufa a pellet ventilata

Stufa a pellet ventilata con struttura in acciaio ed estetica pulita e moderna.

Grazie all’esclusivo sistema brevettato Au, la pulizia del braciere avviene automaticamente e durante il funzionamento della stufa senza doverla spegnere, evitando così perdite di tempo all’utente ed assicurando la continuità del comfort in ambiente. Fata Au garantisce una risposta immediata alle esigenze, grazie all’innovativo accenditore pellet al quarzo, ad alta efficienza e bassi consumi.

Fata Au è comandata tramite il palmare intelligente “PAm” con sonda ambiente incorporata, per una distribuzione di calore e comfort omogeneo nel locale. Può essere gestita anche da smartphone, grazie alla tecnologia evoluta del device di connessione “U-in Plus” fornito di serie, ed alla app gratuita dedicata “App-O Bioen”. Un calore sano e sicuro, grazie all’esclusivo ionizzatore (opzionale) che può sanificare l’aria nell’ambiente fino al 99% da microparticelle in sospensione, acari, batteri polline ecc. Fata Au, nelle versioni 10C e 12C (canalizzata), è dotata di ventilazione indipendente e regolabile e consente di diffondere il calore in più ambienti domestici. Potenza termica da 3,3 a 11,9 kW

Fata Mix, stufa a legna-pellet ventilata

Fata Mix è la combinazione perfetta per una stufa ibrida che, grazie al sistema brevettato “Mix”, consente la comodità di utilizzare, con la stessa stufa, due combustibili ecologici quali, il pratico pellet e l’apprezzata legna.

Questa stufa ibrida è composta da una struttura in acciaio e si caratterizza per le sue linee sobrie e gli angoli arrotondati. Un flusso d’aria dedicato effettua la pulizia automatica del vetro. È dotata il palmare “PAm” con sonda ambiente incorporata ed è semplice da gestire anche da smartphone, grazie al device di connessione “U-in Plus” fornito di serie, e alla app gratuita dedicata “App-O Bioen”. Potenza termica da 3,7 a 12,4 kW (funzionamento a Pellet); 9,8 kW (funzionamento a Legna).

UP, stufa a legna

Up è la nuova stufa a legna dalle linee moderne e dal design che non passa inosservato, dotata di camera focolare di ampia superficie in vetro ceramico e generoso cassetto raccogli cenere. Realizzata con l’innovativa camera di combustione rialzata su pianale in acciaio, assicura ampia visione del focolare e della fiamma.

La porta si arricchisce di una cornice in acciaio, con apertura a battente e pratica maniglia antiscottatura. Il doppio vetro ceramico con finitura “NightView”, permette la visibilità della fiamma quando la stufa è in funzione, mentre a stufa spenta, diventa una superficie di vetro uniforme. Il pianale, interamente in acciaio, è stato pensato per custodire una generosa carica di legna pronta all’occorrenza. Le fiancate sono in acciaio nero o in versione “Corten”, quest’ultima finitura realizzata con mescola di vernici di ultima generazione. Il risultato è una texture dalle calde sfumature di color marrone scuro. Potenza termica 9,8 kW.