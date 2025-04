FIV, soluzioni integrate per l’idraulica ed il riscaldamento

In FIV, comprendiamo che gli ambienti interni sono il cuore della nostra vita quotidiana, dove cresciamo, impariamo ed eccelliamo.

I sistemi di riscaldamento e climatizzazione sono fondamentali per supportare il nostro stile di vita moderno.

Per questo, ci dedichiamo costantemente allo sviluppo di soluzioni innovative e complete per garantire il massimo comfort ed efficienza energetica.

Le nostre soluzioni mirano a migliorare il benessere personale, riducendo al contempo la pressione sulle risorse naturali del pianeta.

Riscaldamento di qualità ed efficienza energetica con il sistema FIVPav

Con oltre 40 anni di esperienza e una stretta collaborazione con i nostri clienti, FIV ha sviluppato impianti di riscaldamento a pavimento e una gamma di valvole a sfera e raccordi a pressare per tubo multistrato.

La nostra offerta si è arricchita negli ultimi anni con sistemi per la contabilizzazione del calore e sistemi multistrato per la distribuzione del gas. Questi sistemi sono progettati per tutti i tipi di impianti residenziali e non solo, garantendo qualità e affidabilità.

Idraulica: la base della nostra offerta

I prodotti per l’idraulica sono il cuore dell’offerta FIV. Grazie a valvole a sfera, raccordi in ottone e collettori per acqua sanitaria, l’azienda è nata e cresciuta, diffondendosi nel mondo.

La produzione certificata ISO 9001 di valvole a sfera, valvole per radiatore, tenute e raccorderia in ottone ci permette di essere tra le aziende più complete del settore.

Distribuzione del gas in sicurezza ed affidabilità grazie al sistema FIVGas

La distribuzione del gas, soprattutto in ambito residenziale, richiede la massima cura per garantire un’installazione sicura. FIV produce da anni una gamma completa di valvole a sfera per gas, testate al 100% internamente e certificate secondo le normative europee.

A questo si aggiungono i collettori gas e le valvole ad incasso per gas, richiesti per le nuove installazioni. Le ultime normative ci permettono di utilizzare il tubo multistrato e i raccordi a pressare per gas, prodotti da FIV con la massima attenzione.

Ventilazione meccanica controllata: aria pulita e recupero energetico

La ventilazione meccanica controllata (VMC) è un sistema di ventilazione progettato per fornire un flusso d’aria controllato e costante all’interno di un edificio.

A differenza della ventilazione naturale, che si basa sulle aperture delle finestre e delle porte per consentire il passaggio dell’aria, la VMC utilizza dispositivi meccanici per gestire l’intero processo di ventilazione.

La VMC viene utilizzata per garantire una buona qualità dell’aria interna, rimuovendo l’umidità e gli inquinanti, come odori, fumo, polvere, allergeni e agenti patogeni presenti nell’ambiente interno. Allo stesso tempo, fornisce un adeguato ricambio d’aria per garantire un ambiente salubre e confortevole.

L’aria viene estratta dagli ambienti interni e successivamente viene immessa dall’esterno con un flusso alternato. Quando l’aria fredda viene immessa all’interno, attraversando lo scambiatore rigenerativo con pacco ceramico, ad altissima efficienza, essa viene pre-riscaldata, recuperando l’energia termica che altrimenti verrebbe persa durante il processo di ventilazione.

Qualità e servizio: i principi di FIV

Tutti i prodotti FIV sono offerti con il supporto tecnico di agenti qualificati, sempre a disposizione per qualsiasi spiegazione. Qualità e servizio sono i principi che hanno portato il marchio FIV a diventare sinonimo di affidabilità ed efficienza dal 1984 ad oggi!

