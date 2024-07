Festa di compleanno per NürnbergMesse Italia

NürnbergMesse Italia ha festeggiato i suoi primi 15 anni con un evento a Milano che ha coinvolto dipendenti, clienti, stampa e partner. NürnbergMesse Italia registra una crescita notevole, che la vede al primo posto dal 1994 per numero di espositori a Norimberga e al primo posto dal 2014 per numero di visitatori. La società è fortemente legata al mercato nazionale: NürnbergMesse Italia ha investito costantemente nelle relazioni con i suoi clienti organizzando la fiera di grande successo Focus on PCB a Vicenza dal 2022.