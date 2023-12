Erika Pegoraro, nuovo ad di Wavin Italia

Erika Pegoraro è il nuovo amministratore delegato di Wavin Italia, filiale del Gruppo Wavin (soluzioni innovative per l’industria globale dell’edilizia e delle infrastrutture). La manger vanta una lunga militanza in azienda: è entrata in Wavin Italia nel 2011 con la qualifica di HR Specialist, per poi assumere tre anni più tardi la guida delle risorse umane. In precedenza, ha maturato significative esperienze in primarie società di ricerca e selezione del personale, come Umana. Pegoraro continuerà a mantenere il suo ruolo di responsabile delle risorse umane di Wavin Italia. «Sono molto felice e orgogliosa di aver raggiunto questo traguardo e credo che questa mia nomina possa rappresentare un importante passo in avanti per contribuire a ridurre il divario di genere in ambito professionale, come sta avvenendo in tanti settori in cui sempre più donne ricoprono posizioni apicali», è il commento di Pegoraro.

In contemporanea alla nomina di Erika Pegoraro, che succede a Emilio Rigiroli, si rinnova anche il consiglio direttivo, con la conferma di Marco Basilico, direttore vendite dell’azienda: avrà la piena responsabilità dell’area commerciale. «Dopo aver trascorso 22 anni in azienda questo nuovo ruolo mi regalerà nuovi stimoli e soprattutto un’esperienza di più ampio respiro internazionale, che mi permetterà, riportando direttamente al Director BU Western Europe, di condividere anche con il team italiano le migliori pratiche commerciali già sperimentate in altri Paesi», ha detto il manager.