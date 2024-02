Enricomaria Gastaldo Brac e Simone Mornico vice presidenti di Assiad

Enricomaria Gastaldo Brac di Penetron Italia e Simone Mornico di Leon Bekaert sono i nuovi vicepresidenti di Assiad, organizzazione che rappresenta il settore chimico e delle fibre per cemento e calcestruzzo. Affiancano il presidente Leonardo Messaggi, che è subentrato a Gianluca Bianchin.

“Rappresentare una realtà di nicchia come Penetron Italia in un settore così ampio è un grande onore. La mia aspirazione è quella di contribuire con la mia esperienza in innovazione per promuovere la durabilità del calcestruzzo, puntando su una crescita sostenibile per il nostro settore”, è il commento di Brac.

“Ricoprire questo ruolo rappresenta per me un grande onore. Mi dedicherò soprattutto alla dimensione normativa dell’Associazione e alla collaborazione con le professioni. Il nostro settore sta vivendo un’evoluzione verso la sostenibilità, e ciò richiede normative aggiornate che favoriscano l’innovazione tecnologica e la considerazione, da parte dei progettisti, delle soluzioni che offriamo”, ha aggiunto Mornico, mentre Messaggi ha ringraziato i vicepresidenti uscenti “Francesco Rotolo e Paolo Novello, per il loro impegno, evidenziando come la diversità di background dei nuovi vicepresidenti, provenienti rispettivamente da un’impresa specialistica e da un grande gruppo internazionale, rappresenti un’opportunità di crescita e innovazione per l’Associazione. Questa nuova leadership è pronta a stimolare l’attività di Assiad, in particolare attraverso l’impulso alle attività tecniche del Comitato Scientifico e Tecnico”.

Il Consiglio Generale Assiad

• Presidente

Leonardo Messaggi – Sika Italia

• Vicepresidenti

Enricomaria Gastaldo Brac – Penetron Italia, Simone Mornico – Leon Bekaert

• Past President

Gianluca Bianchin – Mapei

• Consiglieri

Luciano Donato – Chryso Italia

Sandro Polidori – Ga General Admixtures

Davide Gabrielli – Draco Italiana

Paolo Novello – La Matassina

Riccardo Chinosi – Mapei

Roberto Spaggiari – Master Builders Solutions

Daniele Picazio – Proind