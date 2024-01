Eclisse e DeFaveri compiono 35 anni e diventano una sola azienda

La storia di Eclisse inizia nel 1989 da un’idea brillante del suo fondatore, Luigi De Faveri, che volle rivoluzionare il tradizionale concetto di porta a battente. L’intuizione fu quella di migliorare i primi prototipi esistenti di porta a scomparsa e produrre in serie una struttura metallica, che poi prenderà il nome di controtelaio, in grado di far scorrere e scomparire una porta all’interno del muro, senza alcun ingombro.

Il prodotto fu talmente apprezzato che in pochi anni il controtelaio per porte a scomparsa divenne conosciuto e venduto in tutto il mondo. Questo grazie all’affiatamento di persone profondamente coinvolte nel progetto e al lavoro svolto all’estero attraverso una capillare rete di consociate e distributori.

L’espansione fuori dal territorio nazionale è iniziata con l’apertura di Eclisse in Francia nel 1996, e a cui presto hanno fatto seguito le aperture in Polonia nel 2000, in Repubblica Ceca, Inghilterra e Austria nel 2001, in Repubblica Slovacca nel 2004, in Spagna nel 2006, in Brasile e Germania nel 2008.

Sin dall’inizio l’attività dell’azienda è stata mossa dall’intraprendenza e dall’impegno costante nella ricerca e nell’innovazione. Il successivo ampliamento della gamma di modelli proposti, sempre guidato dalla meticolosa attenzione per i dettagli, ha determinato una rapida espansione.

Tanti sono i brevetti che hanno reso famosi i prodotti Eclisse, il binario estraibile e la rete debordante solo per citarne un paio, fino alle innovazioni più recenti come Eclisse 40, il primo ed unico telaio per porta svasata a 40 gradi.

Oggi, l’azienda festeggia i suoi primi 35 anni di storia e successi, ma questo è solo l’inizio di una nuova avventura.

Unione in famiglia

Dal 1° gennaio 2024 le due aziende della famiglia, Eclisse e DeFaveri, sono diventate un’unica realtà sotto la guida delle figlie Daniela ed Antonella De Faveri. Per raccontare la storia di queste due aziende e i prossimi passi di un nuovo percorso è stato lanciato un nuovo sito istituzionale eclissegroup.com.

Un orientamento comune e uno sguardo condiviso sono la base per un’opportunità di sinergia unica al fine di occupare una posizione di mercato ancora più solida nel settore delle costruzioni.

L’obiettivo è quello di puntare a traguardi ancora più ambiziosi e consolidare la presenza nel segmento degli infissi, assecondando le esigenze dei consumatori anche in questo comparto.

I festeggiamenti del 35° anniversario e di questo importante risultato continueranno a Milano, dove il 1° febbraio sarà presentata la nuova veste dello showroom di via Molino delle Armi. Un luogo concepito per essere in continua evoluzione, per questa occasione completamente rivoluzionato in un nuovo progetto di restyling.