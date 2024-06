Conclusa con successo la Guangzhou International Lighting Exhibition

Con 208.992 visitatori da 150 Paesi, 3.383 espositori da 20 Paesi disposti su 260 mila metri quadrati in 26 padiglioni si è conclusa a in Cina la 29esima edizione della Guangzhou International Lighting Exhibition (Gile). L’edizione 2024 della fiera è stata una delle più importanti.

Secondo Lucia Wong, direttore generale di Messe Frankfurt Hong Kong, organizzatrice dell’evento, «Nell’era di Light +, l’industria dell’illuminazione è pronta ad espandere i propri orizzonti con una serie di nuove applicazioni. Il tema di quest’anno, Luce-Il potere dell’infinito, simboleggia le infinite possibilità della luce, che comprendono AIoT, comunicazione ottica, big data, assistenza sanitaria, stile di vita, soluzioni a basse emissioni di carbonio e nuove energie, acquacoltura. È in eventi come Gile che tutto ciò può diventare realtà, e l’enorme numero di partecipanti alla fiera di quest’anno, insieme al feedback incredibilmente positivo che abbiamo ricevuto, dimostra che stiamo effettivamente riuscendo in questo sforzo. Vorrei quindi estendere i miei più sentiti ringraziamenti all’industria per il loro inestimabile contributo nel rendere possibile Gile e nell’aiutare lo spettacolo a raggiungere nuovi traguardi»

«Credo che Gile sia uno degli eventi più significativi nel settore dell’illuminazione. Ha la responsabilità di promuovere la sostenibilità a causa della sua ampia influenza. Far parte di questa piattaforma è fondamentale per noi per comunicare il nostro impegno per la sostenibilità a tutti i nostri partner del settore, clienti e fornitori. La fiera di quest’anno è enorme in termini di numero di visitatori e senza eguali nella qualità dei visitatori. Siamo qui perché crediamo fermamente nel mercato locale cinese, che si sta evolvendo in modo da allinearsi agli interessi di Vossloh-Schwabe. Ecco perché continuiamo a investire in questa mostra ogni anno» è il commento di Kenji HP Lau, direttore generale, Vossloh-Schwabe Hong Kong.

«Lavoro con l’azienda da poco più di un decennio e durante questo periodo veniamo ogni anno. All’inizio partecipavamo alla fiera per avere una presenza più forte nel mercato cinese, ma ora è diventata una delle più grandi fiere internazionali per l’illuminazione. L’affluenza è stata molto buona quest’anno, con persone provenienti da tutto il mondo e da tutti i diversi tipi di applicazioni di illuminazione che sono arrivate e hanno visitato il nostro stand. Ci rivolgiamo ai nostri clienti diretti, molti dei quali hanno uno stand qui, ma anche ai committenti e ai lighting designer, vogliamo che sappiano chi siamo e cosa abbiamo da offrire», ha aggiunto Tom Jory, VP Power Device Marketing di Luminus Devices.

Le prossime edizioni della Guangzhou International Lighting Exhibition e della Guangzhou Electrical Building Technology si terranno dal 9 al 12 giugno 2025. Entrambe le manifestazioni fanno parte delle fiere Light + Building Technology di Messe Frankfurt guidate dall’evento biennale Light + Building. La prossima edizione si terrà dall’8 al 13 marzo 2026 a Francoforte, in Germania.