L’ampia gamma Ventana di ventilconvettori per riscaldamento e raffreddamento degli ambienti comprende quattro differenti soluzioni di installazione e modelli personalizzabili fino a 80 colori.

Funzionalità, ma anche attenzione per l’estetica: sono le due caratteristiche che contraddistinguono la gamma di ventilconvettori per riscaldamento e raffreddamento Ventana.

I ventilconvettori caldo e freddo di Cordivari si rinnovano e trovano posto nel catalogo dell’azienda (Ventilconvettori e radiatori per pompe di calore). Questi ventilconvettori rappresentano la soluzione Cordivari più completa per avere il massimo comfort in ogni condizione e in ogni stagione.

La gamma Ventana comprende quattro differenti soluzioni di installazione: Ventana Regular, da parete standard, Ventana Low, dal design compatto e ribassato, Ventana High Wall, per il montaggio alto su parete, Ventana Incasso, per installazioni incassate su pareti verticali.

Tutte le soluzioni si distinguono per un design elegante e ultrasottile, con una profondità di soli 129 millimetri. Le versioni Regular e Low, inoltre, sono predisposte con attacchi reversibili di serie, per una massima flessibilità di installazione senza la necessità di acquistare componenti aggiuntivi.

Anche in versione smart

Ventana è personalizzabile con gli oltre 80 colori della cartella Color System Cordivari, tra tinte lucide, opache e materiche, per il massimo dello stile e dell’efficienza in ogni ambiente della casa o dell’ufficio. Inoltre, l’eleganza incontra tecnologia e connettività, con diverse soluzioni di gestione dei dispositivi.

Con la gestione Stand-Alone tutti modelli Ventana possono essere gestiti in modalità autonoma attraverso uno dei termostati di comando disponibili. Ciascun terminale può essere comandato, gestito e programmato singolarmente, in maniera indipendente da tutti gli altri terminali eventualmente presenti nell’impianto.

La gestione Master-Slave consente alla gamma Ventana di avere più unità connesse allo stesso termostato, che funge da gestore principale delle impostazioni, creando una rete di ventilconvettori è di tipo wired. Infine, c’è la gestione IoT: è la configurazione più avanzata e smart per utilizzo domestico.

Con l’impiego del termostato di comando wi-fi, i modelli possono essere gestiti in modalità IoT comodamente attraverso la app Smart Life, con la possibilità di gestire tutte le funzionalità e la programmazione da remoto, sia in logica stand-alone che in gruppi o livelli.

Caratteristiche tecniche