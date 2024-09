Con Montolit il sollevatore per maxi piastrelle diventa “tascabile”

YouTrade ha incontrato a Cersaie 2024 Vichi Montoli, amministratore delegato Brevetti Montolit (Pad. 31 Stand B61).

Qual è la principale novità che avete presentato a Cersaie 2024?

La novità più rilevante è Superlift e-power, un sollevatore di lastre di grande formato, settore in cui c’è ancora tanto da scoprire per rendere il lavoro degli operatori più semplice, più efficace e per invogliare anche nuovi posatori a specializzarsi nella posa dei maxi formati. È un prodotto totalmente innovativo perché utilizza delle ventose auto innescanti a batteria che eliminano la necessita da parte dell’operatore di seguire la tenuta. Oltre a essere uno strumento super professionale, è anche “tascabile”: pur movimentando lastre fino a 3,40 metri, è facilmente trasportabile in vettura in quanto pieghevole. Abbiamo ideato anche una specifica borsa con ruote, tipo trolley, che permette di trasportare Superlift e-power senza alcuna fatica.

Quali sono le principali caratteristiche tecniche del sollevatore?

Oltre a poter movimentare lastre di 3,40 metri, il massimo formato disponibile sul mercato, Superlift e-power è caratterizzato da semplicità d’uso, robustezza e maneggevolezza.

Che tipo di riscontro il prodotto ha avuto a Cersaie?

Il prodotto ha riscontrato notevole attenzione perché totalmente nuovo. L’offerta di lastre gigantesche da movimentare necessita di una strumentazione adeguata. Il fatto di poter arrivare sul cantiere con il classico pick-up o una vettura, senza dover ricorrere a uno specifico mezzo di trasporto, rende questo prodotto molto interessante.

Quali sono le categorie di operatori che hanno mostrato più interesse?

Tutta la catena legata alla lavorazione delle lastre: dai produttori di ceramica, che potranno promuovere questo tipo di strumenti che agevolano le consegne in cantiere, ai distributori e utilizzatori finali.

Mediamente quanti visitatori italiani e quanti esteri avete avuto allo stand?

Se dovessi fare una media, direi 60-40. Normalmente nei primi giorni c’è stato un maggiore afflusso di visitatori stranieri, mentre negli ultimi ha prevalso la clientela italiana, comunque tutti operatori del settore. Abbiamo notato parecchio interesse verso le nostre novità, soprattutto da parte dei visitatori stranieri.