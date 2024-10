Eclisse celebra 35 anni con un evento speciale dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie

Lo scorso sabato 5 ottobre Eclisse ha festeggiato 35 anni di attività con un evento esclusivo dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie. Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone e ha reso omaggio al contributo dei collaboratori, confermando il legame profondo che unisce l’azienda alla comunità e al territorio.

Porte aperte alle famiglie

L’azienda, specializzata nella produzione di controtelai per porte a scomparsa e filomuro, ha aperto per un giorno le porte di tutti i propri stabilimenti ai dipendenti e alle loro famiglie. Durante la giornata si sono tenuti tour guidati in cui si potevano visitare i reparti produttivi dove nascono tutte le soluzioni d’avanguardia per porte e finestre. L’evento NOI – Nuovi Orizzonti Insieme – si è concluso in serata con una grande festa presso il nuovo stabilimento di Pieve di Soligo. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti con spettacoli e intrattenimenti anche per i più piccoli.

Costruire ogni giorno qualcosa di grande

Daniela De Faveri, Amministratrice Delegata di Eclisse, ha dato inizio alla serata con un discorso di ringraziamento rivolto ai dipendenti: «Oggi celebriamo un traguardo importante: i 35 anni di Eclisse. Questa festa è un riconoscimento per voi che con il vostro impegno avete reso possibile questo successo. Stiamo progettando il futuro insieme, guardando oltre con fiducia e determinazione. NOI significa scegliere di costruire ogni giorno qualcosa di grande». Sostegno al territorio e sostenibilità

Durante l’evento, non solo sono stati celebrati i traguardi dell’azienda, ma è stato ribadito l’impegno verso la sostenibilità e il sostegno al territorio. In linea con questi valori, l’azienda supporta attivamente oltre 70 associazioni sportive e culturali, confermando il suo ruolo come parte integrante della comunità locale. In occasione di questo evento, Eclisse ha avviato una collaborazione con Vaia, la startup nata in risposta alla devastante tempesta del 2018. L’azienda ha acquistato oltre 200 dispositivi Vaia Cube, amplificatori per smartphone realizzati con il legno recuperato dalle foreste devastate. Ogni dispositivo contribuirà alla riforestazione delle Dolomiti, con la piantumazione di un albero per ogni amplificatore distribuito.

Questa iniziativa fa parte di un percorso più ampio verso un modello di business che permetta non solo il sostentamento dell’impresa nel lungo periodo, ma che sia attento anche all’ambiente e al benessere sociale.

Il nuovo stabilimento

La serata è stata anche l’occasione per presentare il nuovo stabilimento, 12 mila metri quadri di superficie dove nuove idee, progetti e soluzioni prenderanno forma. Non solo un investimento infrastrutturale, ma un complesso che vedrà la nascita di una mensa aziendale di 900 metri quadri e di un’ala per bambini di 300 metri quadri per le attività dopo scuola con un’area verde dedicata.