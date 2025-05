San Marco Group acquisisce la tedesca Volimea

San Marco Group ha finalizzato l’acquisizione di Volimea, azienda tedesca con 20 anni di esperienza, specializzata in rivestimenti decorativi per pareti e pavimenti e attiva con cinque brand di riferimento. L’acquisizione segna la nascita di San Marco Coatings Deutschland.

«Questa operazione si inserisce pienamente nella nostra strategia di crescita organica e acquisitiva, sempre orientata alla creazione di valore per tutti gli stakeholder», sottolinea il Presidente e AD, Pietro Geremia.

«Le prossime attività del Gruppo in Germania mireranno a potenziare le vendite e ad accelerare la penetrazione dei nostri marchi sul mercato locale in modo rapido e strutturato», evidenzia Marta Geremia, amministratore delegato di San Marco Coatings Deutschland.

La Germania rappresenta oggi uno degli scenari più promettenti in Europa per il segmento delle pitture decorative a effetto e dei sistemi per pavimentazioni di alta gamma, con trend in forte espansione soprattutto nel settore hospitality.

San Marco punta a valorizzare l’esperienza di Volimea, ampliando la propria offerta con soluzioni ad alto valore aggiunto e una logistica snella, in grado di rispondere con efficacia al mercato locale.